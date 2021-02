Amartha Raih Pendanaan Rp696 Miliar dari Perusahaan AS Lendable Inc

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Perusahaan fintech peer to peer lending PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) mendapatkan pendanaan sebesar USD50 juta atau sekitar Rp696 miliar dari Lendable Inc, perusahaan berbasis di Amerika Serikat yang menyalurkan permodalan kepada fintech.Founder dan CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra mengatakan pendanaan ini akan disalurkan Amartha sebagai modal usaha kepada perempuan pengusaha mikro di pedesaan. Tujuannya untuk mengembangkan atau memulai usaha dan mendorong pemulihan perekonomian pasca pandemi."Secara ekonomi, Amartha telah membantu memberdayakan perempuan sejak 2010, kami bersyukur diberikan kepercayaan dari Lendable untuk mewujudkan 2X Challenge di Indonesia agar perempuan dapat meningkatkan perannya dalam perekonomian Indonesia," kata dia dalam keterangan resminya, Kamis, 25 Februari 2021.Menurutnya, perempuan adalah penggerak ekonomi mikro yang memiliki peran sangat penting dalam membantu pemulihan ekonomi nasional. Dengan memberikan akses permodalan dan pendidikan kewirausahaan kepada perempuan, Amartha mencatat bahwa para mitra dapat meningkatkan pendapatan dua hingga tujuh kali lipat dalam setahun.Segmen perempuan pengusaha mikro yang tidak memiliki akses ke perbankan dan lembaga keuangan di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 22 juta jiwa. Melalui teknologi yang diintegrasikan dengan edukasi adopsi digital, Amartha mampu menjangkau segmen perempuan di pedesaan yang tidak terjangkau (unbanked).Chief Investment Officer Lendable Hani Ibrahim mengatakan, Gender Lens Investing (pendanaan berbasis kesetaraan gender) merupakan tujuan pembangunan penting di negara berkembang. Ia mendukung Amartha untuk mempromosikan inklusi keuangan bagi pengusaha mikro perempuan di pedesaan Indonesia."Tujuan Amartha sangat selaras dengan komitmen Lendable Inc sebagai perusahaan yang mendukung 2X dan tujuan kami untuk mendukung segmen masyarakat yang tidak memiliki akses atau keterbatasan akses layanan finansial, dengan menyalurkan permodalan melalui fintech," ungkapnya.2X Challenge: Financing for Women merupakan inisiatif multilateral yang diluncurkan selama G7 Charlevoix Summit untuk menyebarkan dan memobilisasi modal kerja untuk memberdayakan perempuan sebagai pengusaha, pemimpin bisnis, karyawan, dan sebagai konsumen dari suatu produk atau layanan yang dapat meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan.Hingga saat ini Amartha telah menyalurkan pendanaan Rp3,22 triliun kepada 616.685 perempuan pengusaha mikro terus mengembangkan layanan teknologi keuangan yang dibarengi dengan strategi adaptasi digital kepada segmen UMK di desa untuk meningkatkan pendapatan, mengurangi pengeluaran, proteksi dan investasi."Merupakan suatu kehormatan mendapatkan dukungan dari Lendable Inc dalam mewujudkan misi kami untuk menciptakan kesejahteraan merata di Indonesia. Kerja sama ini adalah sebuah bukti bahwa model bisnis Amartha luar biasa tangguh, bahkan di masa-masa yang paling sulit untuk dunia," ujar Chief Financial Officer Amartha Ramdhan Anggakaradibrata.(DEV)