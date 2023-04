Hore, IHSG Langsung Naik saat Pembukaan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) dibuka langsung naik pada penutupan akhir pekan ini. IHSG bergerak pada kisaran 6.764 sampai dengan 6.816. IHSG mengikuti laju bursa saham AS yang menguat. IHSG naik 0,44 persen atau 29,70 bps dengan berada pada level 6.815 pembukaan perdagangan Jumat, 14 April 2023. Dalam setahun IHSG sudah minus sebesar 5,76 persen.Mirae Sekuritas mencatat IHSG sedang dalam fase konsolidasi dengan trading range 6,758 hingga 6,828. Indikator MFI optimized, indikator RSI optimized dan indikator W%R masih cenderung turun."Indeks berada di bawah center line pada Bollinger Bands Optimized. Pada periode weekly, indikator MFI, indikator RSI optimized dan indikator W%R optimized terlihat indikator mulai bergerak turun dengan sebaran volume terbanyak dari sisi demand dan supply berada atas level saat ini," tegas dia.Sementara itu, sejumlah saham di Wall Street menghijau pada penutupan perdagangan kemarin. Indeks saham unggulan di Amerika Serikat (AS) tersebut naik semua karena kemungkinan kenaikan suku bunga oleh The Fed semakin mengecil.Pantauan Medcom.id, Jumat, 14 April 2023, Nasdaq naik paling kencang sebesar 1,99 poin, S&P 500 naik 1,33 poin dan Dow Jones Industrial Average (DJIA) naik 1,14 poin. Kenaikan indeks saham tersebut mengikuti terkoreksinya US treasury bertenor 30 dan 10 tahun sebesar 0,004 persen dan 0,001 persen.Kenaikan indeks ditopang beberapa saham digital yang akan mendapatkan dampak besar ketika suku bunga Fed melandai atau turun yakni Amazon.inc, Netflix Inc, Zoom Video yang masing-masing naik 4,67 persen, 4,58 persen serta 3,96 persen. Apple Inc juga naik 3,41 persen. Walt Disney Co naik 2,96 persen.