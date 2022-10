Kurs Rupiah Pagi Lesu di Rp15.465/USD

Mengutip Bloomberg, Rabu, 19 Oktober 2022, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka tertekan ke level Rp15.465 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp15.465 hingga Rp15.479 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp15.424 per USD.



Sementara itu, kurs dolar Amerika Serikat menguat tipis pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB). Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,09 persen menjadi 112.1310, menyusul penurunan 1,13 persen di sesi sebelumnya.

Sedangkan dolar AS dibeli 149,19 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 148,89 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9951 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9957 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3780 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3721 dolar Kanada.



Saham-saham di Wall Street menguat pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB). Hal itu karena laporan keuangan perusahaan yang positif dan data pabrik yang lebih baik dari perkiraan memicu reli pengambilan risiko di tengah penurunan imbal hasil obligasi Pemerintah AS.



Indeks Dow Jones Industrial Average terangkat 337,98 poin atau 1,12 persen menjadi 30.523,80. Indeks S&P 500 bertambah 42,03 poin atau 1,14 persen menjadi 3.719,98. Indeks Komposit Nasdaq terdongkrak 96,60 poin atau 0,90 persen, menjadi 10.772,40.

(ABD)