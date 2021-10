Persaingan Kian Sengit, Dirut Mandiri: Kecepatan Digitalisasi Layanan Bakal Jadi Pembeda

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Darmawan Junaidi meyakini kecepatan dan keunggulan bank dalam mendigitalisasi layanan dan produk perbankan akan menjadi pembeda dalam persaingan ketat industri perbankan di masa mendatang. Karenanya, Mandiri terus mendigitalisasi hampir seluruh layanan transaksi nasabah Bank Mandiri."Hasilnya, hingga kuartal III-2021, lebih dari 95 persen transaksi perbankan Bank Mandiri dapat dilakukan secara digital. Menginjak usia ke-23 tahun, Bank Mandiri telah siap dan memiliki modal yang kuat untuk mengakselerasi pengembangan layanan perbankan digital bagi segmen nasabah ritel maupun wholesale," kata Darmawan, dilansir dari Antara, Senin, 4 Oktober 2021.Bank Mandiri telah melakukan lompatan untuk menyediakan solusi perbankan digital kepada nasabah dengan meluncurkan Financial Super App Livin' By Mandiri untuk menghadirkan customer experience selayaknya layanan cabang dalam genggaman serta Wholesale Digital Super Platform Kopra by Mandiri untuk memberikan solusi keuangan terbaik bagi nasabah perusahaan.Bank Mandiri memperbaharui Super App Livin’ by Mandiri sebagai bentuk penyempurnaan terkini digital banking perseroan. Adapun fitur terbarunya antara lain pembukaan rekening baru, verifikasi wajah, quick access, tarik tunai tanpa kartu, e-wallet linkage untuk top up dan update saldo e-money termasuk uang elektronik lainnya.“Livin’ by Mandiri telah bertransformasi menjadi super app yang memanfaatkan pendekatan AI (Artificial Intelligence) untuk menciptakan sentuhan personal yang unik dan modern dalam akses layanan keuangan yang lengkap, termasuk ke biller dan produk perusahaan anak," kata Darmawan.Darmawan menambahkan, salah satu bukti digitalisasi pada Bank Mandiri tercermin pula dari meningkatnya jumlah pengguna Financial Super App Livin' By Mandiri yang mencapai 8,2 juta pada akhir Agustus 2021 atau meningkat sebesar 50 persen jika dibandingkan dengan periode setahun sebelumnya.Seiring dengan pertumbuhan jumlah pengguna, laju transaksi finansial nasabah Bank Mandiri melalui Livin' by Mandiri juga melesat hingga 63 persen (yoy) menembus 607,5 juta transaksi dengan nilai transaksi menyentuh Rp1.008 triliun per akhir Agustus 2021.