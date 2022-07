PermataBank Angkat Pertumbuhan Ekonomi RI via B20 Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Baca juga: B20 Indonesia Siap Dorong Inovasi dan Investasi yang Inklusif

(AHL)

Bali: PermataBank memperkuat komitmennya dalam memberikan kontribusi positif untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan mensponsori rangkaian kegiatan B20 Indonesia 2022 yang berlangsung hingga G20 Summit di November 2022.Partisipasi PermataBank pada B20 Indonesia 2022 juga sejalan dengan misi perusahaan dalam mendukung pemulihan serta pertumbuhan kolaboratif, mendorong ekonomi global yang inovatif, sekaligus menata masa depan yang inklusif dan berkelanjutan.Seiring dengan tema besar G20 yaitu "Recover Together, Recover Stronger", PermataBank percaya kolaborasi lintas industri dengan pemangku kepentingan strategis dapat menciptakan solusi dan strategi baru untuk mengatasi masalah kompleks yang dihadapi oleh setiap elemen masyarakat melalui ketujuh pilar yang menjadi fokus B20 yakni: Digitalization, Energy Sustainability and Climate Change, Finance and Infrastructure, Future of Work and Education, Integrity and Compliance, Trade and Investment, dan Women in Business.Dalam visinya untuk memperkuat posisi sebagai universal bank, PermataBank berkomitmen untuk memelihara hubungan dan menciptakan nilai bagi seluruh stakeholders."B20 menjadi sebuah jalur cepat bagi para pelaku bisnis di Indonesia dan internasional untuk saling bertukar pendapat mencapai sebuah kolaborasi dan inklusivitas yang tentunya akan sangat berguna bagi bangkitnya perekonomian nasional dan dunia pada umumnya. Partisipasi PermataBank untuk mendukung acara ini dengan sepenuh hati sejalan dengan visi kami untuk menjadi bank pilihan dengan terus membina kemitraan dan menciptakan nilai bermakna bagi stakeholder kami," jelas Direktur Utama PermataBank Meliza M. Rusli, dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 20 Juli 2022.Sebagai bagian dari Bangkok Bank Group yang merupakan salah satu bank regional terbesar, PermataBank mendukung Presidensi B20 Indonesia 2022 yang sejalan dengan misi untuk menciptakan nilai yang bermakna bagi masa depan yang berkelanjutan."Kekuatan bersama Bangkok Bank dan PermataBank dapat memfasilitasi nasabah global yang ingin masuk ke Indonesia serta memberikan peluang bagi perusahaan nasional yang ingin berkembang di luar negeri melalui jaringan internasional yang dimiliki Bangkok Bank Group," ujarnya.Sejalan dengan Peraturan OJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Masyarakat, PermataBank akan terus mewujudkan komitmennya dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui produk dan layanan perbankan untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inovatif, inklusif, dan kolaboratif.Pada kuartal I-2022, PermataBank membukukan kinerja yang solid dan terus menumbuhkan aset berkualitas baik dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola risiko kredit. Permatabank berupaya untuk terus memperluas segmen dan memperdalam hubungan dengan nasabah melalui pemanfaatan mitra ekosistem dan produk serta jasa perbankan digital yang inovatif.