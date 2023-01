Rupiah Tertekan 12 Poin ke Level Rp15.595/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah pada Kamis pagi terpantau melemah 12 poin atau 0,08 persen ke posisi Rp15.595 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.583 per USD.Mengacu data Bloomberg, Kamis, 5 Januari 2023, pada pukul 09.26 WIB posisi mata uang Garuda itu terus melemah 28 poin atau 0,18 persen ke level Rp15.610,5 per USD.Rentang pergerakan rupiah tercatat berkisar di Rp15.581,5 hingga Rp15.612,5 per USD. Secara year to date (YTD) return rupiah terpantau positif 0,24 persen.Sementara jika mengacu data Yahoo Finance, pelemahan rupiah sebesar 25 poin atau 0,16 persen menjadi Rp15.609 per USD pada perdagangan pagi ini. Pergerakan rupiah hari ini berkisar Rp15.539 hingga Rp15.609 per USD.Posisi rupiah pagi ini melemah disaat pergerakan dolar AS juga tertahan. Dolar AS bertahan di level yang lebih rendah pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), setelah risalah dari pertemuan Federal Reserve Desember tidak memberikan kejutan atau informasi baru tentang ukuran kenaikan suku bunga yang diperkirakan pada Februari.Dikutip dari Antara, Kamis, 5 Januari 2023, The Fed menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin bulan lalu dan pejabat Fed sepakat laju kenaikan suku bunga yang lebih lambat akan memungkinkan mereka untuk terus meningkatkan biaya kredit guna mengendalikan inflasi secara bertahap yang dimaksudkan untuk membatasi risiko pertumbuhan ekonomi.