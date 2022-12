Kesadaran Pentingnya Berasuransi di Masyarakat Kian Meningkat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

Jakarta: Kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya berasuransi saat ini kian meningkat. Hal tersebut terbukti dari pertumbuhan tertanggung asuransi jiwa yang meningkat sebanyak 28 persen di kuartal ketiga 2022 dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya.Untuk terus meningkatkan pengetahuan dan akses masyarakat tentang asuransi serta beradaptasi dengan perkembangan masa, para pelaku industri asuransi harus mulai bertransformasi secara digital, baik dari sisi penyediaan produk maupun layanan. Harapannya agar bisa terus menumbuhkan laju bisnisnya di masa mendatang.Hal tersebut sejalan dengan peta jalan industri asuransi jiwa yang telah resmi diluncurkan AAJI, yakni bertujuan mendorong transformasi digital. Dengan mengedepankan customer centricity, customer protection, dan digital experience, kemudahan akses bagi masyarakat dalam mendapatkan produk atau layanan asuransi seolah telah menjadi kebutuhan.Guna menjawab hal tersebut, Great Eastern Life Indonesia bekerja sama dengan Pialang Mitra Jasa Pratama dan Qoala Plus meluncurkan GREAT ProInsure Life, produk asuransi jiwa yang memberikan manfaat santunan meninggal dunia karena sebab apapun selama masa pertanggungan asuransi.Melalui kerja sama ini, Great Eastern Life Indonesia berharap bisa memberikan akses yang lebih mudah, khususnya untuk generasi muda, dalam mendapatkan perlindungan asuransi sesuai dengan kebutuhan."Dengan kemudahan, GREAT ProInsure Life yang telah diluncurkan kurang lebih enam bulan ini mendapat sambutan baik dari masyarakat, khususnya dari mereka dengan kategori usia di bawah 35 tahun," klaim Head of Group Insurance & Affinity Division Great Eastern Life Indonesia Daniel Herjun Putranto, dalam keterangan tertulisnya, Senin, 19 Desember 2022.Qoala Plus di tahun ini berfokus memberikan perlindungan komprehensif kepada pelanggan, salah satunya melalui penyediaan produk asuransi jiwa. Kerja sama pemasaran antara Great Eastern Life Indonesia dan Qoala Plus ini merupakan usaha yang efektif dan tepat sasaran. Kolaborasi ini juga memperkuat posisi Qoala Plus sebagai penyedia produk asuransi holistik"Qoala Plus akan mendukung penjualan dari segi pelayanan dengan membekali para tenaga pemasar agar masyarakat dapat terbantu secara menyeluruh dari awal hingga akhir proses pembelian asuransi termasuk hingga saat proses klaim”, ujar Direktur Bisnis Qoala Plus Tirto Utomo.Melalui berbagai kemudahan dalam mendapatkan produknya, ragam pilihan plan, dan penjualan melalui jalur digital, Great Eastern Life Indonesia dan Qoala Plus berharap dapat terus meningkatkan angka penetrasi asuransi di Indonesia, khususnya generasi muda, sehingga mereka dapat memiliki peace of mind.