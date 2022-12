Turun Rp2 Ribu/Gram, Ini Daftar Harga Emas Antam 1 Gram Hingga 1 Kilogram

Baca juga: Keperkasaan Dolar AS Diperkirakan Terus Berlanjut

Emas batangan 0,5 gram Rp557 ribu.

Emas batangan 1 gram Rp1,014 juta.

Emas batangan 2 gram Rp1,96 juta.

Emas batangan 3 gram Rp2,92 juta.

Emas batangan 5 gram Rp4,84 juta.

Emas batangan 10 gram Rp9,63 juta.

Emas batangan 25 gram Rp23,96 juta.

Emas batangan 50 gram Rp47,84 juta.

Emas batangan 100 gram Rp95,61 juta.

Emas batangan 250 gram Rp238,76 juta.

Emas batangan 500 gram Rp477,32 juta.

Emas batangan 1.000 gram Rp954,6 juta.

Harga emas dunia stagnan





(ANN)

Jakarta: Harga emas Aneka Tambang pada perdagangan Kamis pagi ini berada di level Rp1,014 juta per gram, turun Rp2 ribu per gram setelah kenaikan yang cukup drastis yakni Rp12 ribu per gram pada perdagangan kemarin.Dikutip dari laman Logam Mulia, Kamis, 22 Desember 2022, harga emas Antam satu gram sebesar Rp1,014 juta. Sementara itu, harga emas Antam buyback sebesar Rp914 ribu per gram, turun Rp2 ribu per gram.Sedangkan untuk harga perak hari ini masih sama Rp12.750 per gram.Berikut daftar harga emas 24 karat Antam per 22 Desember 2022:Harga emas tak berubah pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), tetap bertengger di atas level psikologis USD1.800 setelah mengalami koreksi menyusul kenaikan yang kuat pada hari perdagangan sebelumnya di tengah melemahnya greenback.Dikutip dari Antara, Kamis, 22 Desember 2022, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari di divisi Comex New York Exchange tidak berubah dari hari perdagangan sebelumnya menjadi ditutup pada USD1.825,40 per ons, setelah diperdagangkan menyentuh level tertinggi sesi di USD1.829,60 dan terendah di USD1.821,30.