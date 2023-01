Laju IHSG Salip Bursa Vietnam

baca juga: Indeks Acuan Saham Indonesia Bergerak Ciamik Pekan Ini





Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) sumringah mengikuti laju bursa saham regional Asia Tenggara. IHSG menghijau setelah tren kenaikan suku bunga Fed menyusut setelah suramnya data dari ekonomi Amerika Serikat (AS). IHSG naik 0,06 persen atau 3,71 poin ke level 6.688 pada penutupan perdagangan Senin, 9 Januari 2023. Volume perdagangan sebesar Rp13,3 triliun. Dalam setahun, IHSG minus 0,25 persen.Sementara itu di bursa Asia Tenggara, bursa saham Filipina (PSEi) paling berjaya dengan naik 1,83 persen. Diikuti dengan bursa saham Thailand (SET) dengan kenaikan 0,86 persen dan Singapura (Strait Times) sebesar 0,87 persen. Bursa saham malaysia (KLCI) naik 0,56 persen. Bursa saham Vietnam (VNI) naik 0,26 persen. Praktis kenaikan IHSG yang terkecil pada hari ini.Sebelumnya, data pertumbuhan upah per jam Desember (average hourly earnings) AS yang merupakan salah satu indikator inflasi menunjukkan pertumbuhan 0,3 persen, lebih rendah dibandingkan ekspektasi dan juga bulan sebelumnya 0,4 persen.Data survei aktivitas sektor jasa Desember 2022 juga terlihat mengalami kontraksi atau penurunan. The Institute for Supply Management (ISM) menunjukkan PMI non manufaktur AS turun menjadi 49,6 pada bulan lalu dari 56,5 pada November.Itu adalah pertama kalinya sejak Mei 2020 PMI jasa turun di bawah ambang batas 50, yang menunjukkan kontraksi di sektor yang menyumbang lebih dari dua pertiga aktivitas ekonomi AS."Data ekonomi yang tidak terlalu bagus ini bisa memaksa bank sentral AS untuk memperlambat kenaikan suku bunga acuannya dan ini mendorong pelemahan dolar AS," ujar Ariston.Departemen Perdagangan AS juga mengatakan pesanan pabrik jatuh 1,8 persen pada November, setelah naik 0,4 persen pada Oktober.Presiden Federal Reserve Atlanta Raphael Bostic mengatakan pada akhir pekan lalu bahwa data ekonomi tersebut adalah tanda lain ekonomi secara bertahap melambat dan jika hal itu terus berlanjut, The Fed dapat memperlambat kenaikan suku bunga menjadi hanya 25 basis poin pada pertemuan kebijakan berikutnya.Presiden Fed Richmond Thomas Barkin juga mengatakan langkah bank sentral AS untuk menurunkan kenaikan suku bunga akan membantu membatasi kerusakan ekonomi.