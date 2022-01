Perdagangan Pagi, Rupiah Melemah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Mata uang rupiah melemah terhadap dolar AS (USD) pada perdagangan pagi hari ini. Mata uang rupiah melemah setelah USD menguat karena sinyal kenaikan suku bunga The Fed semakin kuat.Bloomberg melansir mata uang rupiah berada pada level Rp14.369 per USD atau melemah 33 poin atau 0,23 persen pada pembukaan perdagangan Rabu, 19 Januari 2022. Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah berada pada level Rp14.320 per USD.USD Index, indeks acuan mata uang USD terhadap mata uang dunia, naik 0,03 persen dengan berada pada level 95,76 poin. Mata uang USD naik terhadap mata uang acuan global seperti Euro, dan Yen Jepang.Kenaikan USD karena imbal hasil US Treasury 10-tahun yang kembali naik menyentuh 1,875 persen; yang sekaligus merupakan level tertinggi sejak awal 2020. Hal ini juga berdampak kepada Wall Street membukukan pelemahan signifikan pada penutupan Selasa, 18 Januari 2022, dengan ketiga indeks utama turun lebih dari 1,5 persen.Penurunan tajam pada saham-saham sektor teknologi masih berlanjut, seiring dengan reli kenaikan yield obligasi. Imbal hasil US Treasury 10-tahun kembali naik menyentuh 1,875 persen; yang sekaligus merupakan level tertinggi sejak awal 2020.