Alasan Bank Mandiri Pede Ekosistemnya Bersaing secara Digital

Basis Nasabah

(SAW)

Yogyakarta: Stigma bank digital harus memiliki ekosistem muncul ketika bank-bank mini dicaplok untuk menjadi bank digital seperti yang dialami PT Bank Jago Tbk (ARTO) dan PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB) diapresiasi investor dengan kenaikan sahamnya. Kedua bank di atas memiliki ekosistem e-commerce seperti ARTO dengan GoTo, serta BBYB dengan jaringan Akulaku. Namun tak semua bank memiliki ekosistem berbasis e-commerce seperti Bank Mandiri misalnya.Mengenai ini Bank Mandiri mengaku memiliki kelebihan dengan jaringan 10 anak usaha yang semuanya membentuk ekosistem dalam aplikasi Livin Mandiri. Transaksi 10 anak usaha ini akan membentuk big data yang akan digunakan untuk strategi pemasaran."Kita ada 10 anak usaha, kita gabungkan. Misalnya kredit mobil pakai Livin Mandiri. Kemudian semua data kita miliki di Livin Mandiri. Mandiri di-compare secara fitur enggak kalah. Fitur-fitur baru seperti smart payment, di Livin habis belanja di Tokopedia, belanja akan muncul tanpa virtual account," jelas Corporate Secretary Bank Mandiri Rudi As Aturridha, saat media gathering di Yogyakarta, Kamis, 16 Desember 2021.Melalui Livin' by Mandiri berlogo kuning, Bank Mandiri tidak hanya memperlengkap layanan transaksi nasabah, namun juga lebih memanjakan nasabah dengan beragam fitur transaksi lain. Di antaranya, pengajuan kredit KSM (Kredit Serbaguna Mikro), Kartu Kredit dan promo secara personalized yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah lainnya. Bahkan, fitur terbaru Super Apps Livin' by Mandiri memungkinkan nasabah mengelola rekening dengan mudah lewat kolaborasi ekosistem Bank Mandiri."Selain sebagai Super Apps, Livin’ by Mandiri juga memiliki beragam fitur untuk mempermudah transaksi nasabah, yaitu buka rekening hanya lima menit, menggunakan Liveness dan face recognition yang terkoneksi langsung ke Dukcapil secara cepat dan aman," jelas dia.Kemudian ada layanan e-Wallet linkage yang terintegrasi dengan seluruh saldo e-Wallet secara praktis. Fitur intip saldo, fitur QR untuk QR Payment menggunakan QRIS, fitur instan e-Money untuk top up kartu e-Money secara cepat dan aman, serta berbagai fitur lainnya yang mempermudah dan mempercepat transaksi harian nasabah.Fitur smart top up e-Wallet memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan top up saldo e-Wallet secara otomatis, sesuai preferensi nasabah. Selain itu tak ketinggalan Fitur Smart Payment yang memudahkan nasabah dalam membayar transaksi e-commerce, tanpa perlu mencari, tagihan langsung muncul di Livin’ by Mandiri berlogo kuning.Tidak kalah canggih, Super Platform Kopra by Mandiri lanjut Rudi juga telah dilengkapi dengan layanan digital single access yang menjadi pusat aktivitas informasi dan transaksi finansial bagi komunitas bisnis pelaku usaha di segmen wholesale berikut ekosistemnya dari hulu ke hilir.Bank Mandiri mengaku memiliki basis nasabah yang kuat. Bank Mandiri sebagai gabungan empat bank memiliki aset dan jumlah nasabah baik korporat dan ritel yang kuat. Ini yang membuat Bank Mandiri bisa percaya diri bersaing dengan tren bank digital yang muncul dengan ekosistem e-commerce."Orang indonesia berubah secara bertahap. Kita punya customer base yang kuat. Bank (digital) kebanyakan pakai ekosistem dan berdarah-darah seperti GoTo dan OVO pakai gimmick dan diskon. Kita pakai pakem kepercayaan nasabah di Bank Mandiri," jelas dia.Total transaksi finansial Livin' by Mandiri sampai dengan November 2021 telah menembus lebih dari Rp1.500 triliun dengan jumlah pengunduh lebih dari sembilan juta pengguna. Sebagai perbandingan aplikasi Bank Neo Commerce sudah diunduh sebanyak 10 juta kali, Aplikasi Bank Jago oleh ARTO sudah diunduh satu juta.