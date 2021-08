IHSG Lanjutkan Penguatan, Pelaku Pasar Cermati Laju Harian Kasus Covid-19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) pada pembukaan perdagangan pagi ini dibuka pada level 6.155,3. IHSG dibuka menguat 10,4 poin atau 0,17 persen dari penutupan perdagangan sebelumnya.Mengutip RTI, Selasa, 31 Agustus 2021, pada saat pembukaan perdagangan IHSG menyentuh level tertinggi di 6.158 dan level terendah di 6.146,9. Sebanyak 179 saham menguat, 45 saham melemah, dan 180 saham terpantau stagnan.Adapun volume transaksi tercatat sebanyak 118,9 juta lembar saham senilai Rp90,6 miliar. IHSG mencatat ada 14.463 kali transaksi.Kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 terpantau berada di zona hijau dengan penguatan 0,62 poin atau 0,072 persen ke level 867,5.Samuel Sekuritas Indonesia (SSI) dalam riset hariannya yang dikutip Medcom.id memperkirakan IHSG bergerak sideways hari ini."Kami yakin pelaku pasar akan memusatkan perhatiannya pada aktivitas ekonomi dan laju harian kasus covid-19, setelah pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan PPKM di Jawa dan Bali," tulisnya.Bursa AS ditutup bervariasi semalam dengan isu terhangat di kalangan investor AS pekan ini antara lain pengumuman hasil rapat FOMC, data neraca perdagangan AS Juli, dan data non-farm payroll yang akan dirilis pekan ini.Pasar komoditas cukup beragam dalam semalam, minyak mentah WTI naik 0,52 persen menjadi USD69,1 per barel, batu bara naik 0,20 persen menjadi USD171,35 per ton, emas naik 0,52 persen menjadi USD1,819 per troy ounce, sementara CPO turun 1,73 persen menjadi 4,254 ringgit Malaysia per ton.(DEV)