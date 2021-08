IHSG Dibuka Menguat, Lanjutkan Rebound

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) pada pembukaan perdagangan pagi ini dibuka pada level 6.037,7. IHSG berada di zona hijau dan menguat 25,6 poin atau 0,43 persen dari penutupan perdagangan akhir pekan lalu.Mengutip RTI, Senin, 23 Agustus 2021, pada saat pembukaan perdagangan IHSG menyentuh level tertinggi di 6.057,2 dan level terendah di 6.037,7. Sebanyak 182 saham menguat, 42 saham melemah, dan 152 saham terpantau stagnan.Adapun volume transaksi tercatat sebanyak 216 juta lembar saham senilai Rp136,9 miliar. Adapun IHSG mencatat ada 20.348 kali transaksi. Kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 terpantau berada di zona hijau dengan kenaikan 2,48 poin atau 0,29 persen ke level 857,5.Samuel Sekuritas Indonesia (SSI) dalam riset hariannya yang dikutip Medcom.id memperkirakan IHSG melanjutkan rebound hari ini mengikuti tren positif bursa regional dan global.IHSG sebelumnya turun 1,7 persen selama seminggu terakhir, tetapi naik 0,65 persen pada Jumat pekan lalu ke level 6.030. Total arus masuk asing selama seminggu tercatat sebesar Rp2,3 triliun. Hari ini adalah hari terakhir PPKM level empat.Dari pasar komoditas cukup beragam pada Jumat lalu dengan WTI turun 2,41 persen menjadi USD62,15 per barel dan Brent turun 2,12 persen menjadi USD65,04 per barel.Sementara batu bara turun 1,84 persen menjadi USD167 per ton. Sementara nikel naik 0,52 persen menjadi USD18,479 per ton, CPO naik 0,6 persen menjadi 4.263 per ton, dan harga emas stagnan di USD1.780 per troy ounce.(DEV)