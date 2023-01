Cek Harga di Pegadaian, Emas Antam Turun dan UBS Naik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Harga emas Antam

Emas batangan 0,5 gram Rp588 ribu. Emas batangan 1 gram Rp1,072 juta. Emas batangan 2 gram Rp2,080 juta. Emas batangan 3 gram Rp3,094 juta. Emas batangan 5 gram Rp5,121 juta. Emas batangan 10 gram Rp10,184 juta. Emas batangan 25 gram Rp25,328 juta. Emas batangan 50 gram Rp50,833 juta. Emas batangan 100 gram Rp101,067 juta. Emas batangan 250 gram Rp252,391 juta. Emas batangan 500 gram Rp504,562 juta. Emas batangan 1.000 gram Rp1,009 miliar.

Harga emas Antam batik

Emas batangan 0,5 gram Rp661 ribu. Emas batangan 1 gram Rp1,227 juta. Emas batangan 8 gram Rp9,310 juta.

Harga emas Antam retro

Emas batangan 0,5 gram Rp555 ribu. Emas batangan 1 gram Rp1,038 juta. Emas batangan 2 gram Rp2,056 juta. Emas batangan 3 gram Rp3,054 juta. Emas batangan 5 gram Rp5,074 juta. Emas batangan 10 gram Rp10,085 juta. Emas batangan 25 gram Rp25,069 juta. Emas batangan 50 gram Rp50,047 juta. Emas batangan 100 gram Rp100,004 juta. Emas batangan 250 gram Rp249,709 juta. Emas batangan 500 gram Rp499,177 juta. Emas batangan 1.000 gram Rp998,308 juta.

Harga emas UBS

Harga emas UBS 0,5 gram Rp552 ribu. Harga emas UBS 1 gram Rp1,033 juta. Harga emas UBS 2 gram Rp2,050 juta. Harga emas UBS 5 gram Rp5,064 juta. Harga emas UBS 10 gram Rp10,075 juta. Harga emas UBS 25 gram Rp25,137 juta. Harga emas UBS 50 gram Rp50,170 juta. Harga emas UBS 100 gram Rp100,300 juta. Harga emas UBS 250 gram Rp250,677 juta. Harga emas UBS 500 gram Rp500,763 juta.

(ANN)

Jakarta: Harga emas yang dijual PT Pegadaian (Persero) pada perdagangan hari ini beragam.Dibandingkan kemarin, harga emas certi Antam dan harga emas batik Antam terpantau turun. Sementara emas retro Antam dan logam mulia UBS naik tipis.Melansir laman Pegadaian, Jumat, 27 Januari 2023, harga emas certi Antam yang dijual Pegadaian dibanderol seharga Rp1,072 juta per gram atau turun Rp5.000 per gram dan harga emas batik Antam sebesar Rp1,227 juta per gram, juga mengalami penurunan harga Rp5.000 per gram.Sementara itu harga emas retro Antam dan UBS masing-masing mengalami peningkatan harga sebesar Rp7.000 per gram menjadi Rp1,038 juta per gram dan Rp1,033 juta per gram.Berikut daftar selengkapnya harga emas di Pegadaian per 27 Januari 2023: