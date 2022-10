BRI Life Cetak Total Pendapatan Premi Kuartal III Naik Lebih dari 40%

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: BRI Life terus meningkatkan pemahaman dan penetrasi asuransi, dalam mendorong ketersediaan akses dan layanan asuransi yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.Direktur Utama BRI Life Iwan Pasila menjelaskan, di tengah-tengah kondisi pasar asuransi jiwa yang terkontraksi, BRI Life dapat terus tumbuh di segala aspek keuangan. Dari sisi Pendapatan Premi Baru Ekuivalen yang Disetahunkan (APE), BRILife dapat tumbuh 42 persen yoy, dari sisi Pendapatan Premi Bruto (GWP) dapat tumbuh lebih dari 40 persen yoy."Pertumbuhan ini ditopang oleh ketersediaan pasar yang sangat luas di induk usaha di BRI dan juga Target Operating Model yang disesuaikan dengan perkembangan usaha dengan didukung oleh expertise di bidang Asuransi Jiwa dan IT dari FWD," ungkap Iwan, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 14 Oktober 2022.BRI Life terus mengembangkan Target Operating Model untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada di pasar. BRILife terus melakukan standarisasi di bidang pemasaran -tenaga pemasar, tools yang digunakan, dan proses pemasaran- untuk memastikan premi yang dihasilkan merupakan premi berkualitas, yang akan memampukan BRI Life untuk dapat memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis pada saat jatuh tempo.Di sisi operasional, BRI Life terus mendorong efisiensi layanan Pemegang Polis sehingga bisa memberikan layanan yang cepat dan akurat dengan memanfaatkan teknologi digital.BRI Life juga terus mendorong penetrasi di segmen retail dan mikro di BRI untuk dapat mendorong inklusi keuangan yang lebih dalam guna mencapai aspirasi mem-BRILIFE-kan Indonesia. Saat ini BRI Life terus melakukan penetrasi melalui produk asuransi mikro, di segmen Retail dengan produk PIJAR dan di sekmen mikro dengan produk AMKKM.Dengan dukungan teknologi digital baik dari sisi pemasaran dan layanan pemegang polis, saat ini BRI Life dapat memberikan perlindungan kepada sekitar 1,5 juta pemegang polis per bulan."Dengan dukungan yang sangat besar dari induk kami di BRI, dan dengan dukungan expertise di bidang teknologi dan asuransi jiwa dari FWD, kami yakin dapat terus tumbuh untuk mem-BRILIFE-kan Indonesia, guna memberi nilai tambah bagi tercapainya visi induk usaha kami di BRI, untuk menjadi the most valuable banking group in SEA dan menjadi champion dalam financial inclusion, serta untuk berkontribusi bagi pencapaian visi FWD dalam changing the way people feel about insurance," jelas Iwan.