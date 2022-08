Kebijakan Pengetatan Moneter Bank Sentral AS Bikin Rupiah Melempem

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis pagi masih melanjutkan pelemahan dari awal pekan seiring pesan hawkish (kebijakan pengetatan moneter) dari pejabat bank sentral AS The Federal Reserve. Rupiah pagi ini melemah tujuh poin atau 0,05 persen ke posisi Rp14.919 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.912 per USD."Dolar AS berpotensi lanjutkan tren penguatannya akhir-akhir ini di tengah optimistisnya data ekonomi AS serta pesan yang hawkish dari pejabat Federal Reserve," kata analis Monex Investindo Futures Faisyal dikutip Antara, Kamis, 4 Agustus 2022.Semalam, data Index Sevices PMI AS yang dilaporkan oleh Institute for Supply Management (ISM) untuk periode Juli menunjukkan naik ke level 56,7 dari periode sebelumnya di 55,3 dan ekspektasi pasar untuk di level 53,5.Sementara itu untuk jumlah pesanan pabrik AS di periode Juni juga tumbuh dua persen, lebih tinggi dari periode sebelumnya yang direvisi naik menjadi tumbuh 1,8 persen dan perkiraan pasar untuk pertumbuhan 1,3 persen.Sentimen lain yang dapat mendukung penguatan dolar AS adalah pernyataan yang dipandang cenderung hawkish dari trio pejabat The Federal Reserve.Presiden Fed St. Louis James Bullard mengatakan masih ada jalan untuk mencapai kebijakan moneter yang lebih ketat. Bullard mengatakan masih ingin suku bunga mencapai 3,75 persen hingga empat persen pada tahun ini.Selain Bullard, Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari dan Presiden Fed Richmond Thomas Barkins juga bergabung dengan pesan yang cenderung hawkish.Pada Rabu, 3 Agustus 2022, rupiah ditutup melemah 23 poin atau 0,15 persen ke posisi Rp14.912 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.889 per USD.