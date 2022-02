Rupiah Makin Perkasa, Melesat 43 Poin

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah pada penutupan perdagangan sore ini terpantau terus melaju. Meredanya tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina menjadi salah satu pemicunya.Mengutip data Bloomberg, Rabu, 16 Februari 2022, pada penutupan perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah terhadap USD menguat ke level Rp14.256 per USD. Mata uang Garuda tersebut menguat 43,5 poin atau setara 0,30 persen dari posisi Rp14.299 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah juga berada di zona hijau pada posisi Rp14.265 per USD. Rupiah menguat sebanyak 25 poin atau setara 0,17 persen dari Rp14.290 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.278 per USD atau naik 14 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.292 per USD."Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuasi namun ditutup menguat di rentang Rp14.230 per USD hingga Rp14.290 per USD," ungkap analis pasar uang Ibrahim Assuaibi dalam analisis hariannya, Rabu, 16 Februari 2022.Menurut Ibrahim, penguatan rupiah terhadap dolar AS didorong oleh meredanya tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Investor juga mencerna laporan Rusia telah memindahkan pasukan dari perbatasannya dengan Ukraina, di samping data ekonomi terbaru dari Tiongkok."Dalam perdagangan sore ini, rupiah ditutup menguat 43 poin walaupun sebelumnya sempat menguat 45 poin di level Rp14.256 per USD dari penutupan sebelumnya di level Rp14.299 per USD," jelas Ibrahim.