Right Issue BRI Terbesar di ASEAN Jadi Momen bagi Investor Ritel

Jakarta: Penambahan modal melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau biasa disebut dengan right issue PT Bank Rakyat Indonesia Tbk ( BBRI ) telah selesai pada 22 September 2021. Berdasarkan nilai transaksi yang mencapai Rp96 triliun, right issue BBRI merupakan yang terbesar di ASEAN dan dalam sejarah Indonesia.Menurut Ajaib Sekuritas, broker ritel online terbesar di Indonesia, momen ini juga merupakan momen bersejarah bagi investor ritel di Indonesia. Ajaib Sekuritas mencatat lebih dari 10 ribu transaksi tebus dan jual HMETD BBRI dilakukan investor ritel melalui aplikasi Ajaib dalam hanya beberapa hari."Jumlah transaksi ini sekaligus menjadi yang tertinggi dibandingkan right issue lainnya dalam sejarah Ajaib," demikian dilansir dalam keterangan resminya, Jumat, 24 September 2021.Hal ini juga menunjukkan semakin meningkatnya minat generasi muda terutama generasi milenial dan juga Gen-Z terhadap dunia investasi. Dulunya, perusahaan-perusahaan besar perlu menggalang dana dari bank atau investor asing yang besar, sekarang investor ritel pun juga bisa ikutan melalui right issue.Menurut perwakilan dari Ajaib Sekuritas, mereka juga melihat banyaknya antusiasme dari pengguna terhadap penyelenggaraan right issue mendatang dari emiten bank digital yang ingin meningkatkan modal inti mereka.Tingginya transaksi right issue BBRI dari kalangan investor ritel ini juga menunjukkan tanda yang positif terhadap pertumbuhan inklusi keuangan di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda. Investor milenial berperan besar sebagai penggerak peningkatan investor domestik ritel.Hal ini juga selaras dengan berkembangnya angka investor di pasar modal Indonesia. Menurut data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah investor pasar modal mencapai 5,82 juta orang pada Juli 2021 atau meningkat 93 persen dibandingkan akhir 2020. Di Ajaib Sekuritas, jumlah investor ritel saham sudah mencapai lebih dari satu juta investor pada September 2021.