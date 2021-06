Bos Indodax Beberkan Sederet Inovasi Bitcoin

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: The Bitcoin Conference yang diadakan di Miami, Amerika Serikat (AS) pada 4-5 Juni 2021 memunculkan banyak inovasi dan hal menarik dari orang-orang yang memanfaatkan bitcoin . The Bitcoin Conference merupakan konferensi terbesar bitcoin.CEO Indodax Oscar Darmawan menjelaskan, ada beberapa hal menarik seputar konferensi tentang keunggulan bitcoin yang mengadopsi teknologi blockchain , seperti nilai lindung inflasi dan membantu inklusi keuangan digital. Teknologi blockchain adalah inovasi teknologi yang terus berkembang untuk mencoba mengatasi permasalahan sentralisasi.Pertama, CEO Twitter Jack Dorsey akan bekerja sama dengan perusahaan keuangan Square Inc untuk membuat penambangan (mining) bitcoin yang ramah lingkungan. Hal ini karena banyak yang mengkritik bahwa penambangan bitcoin tidak ramah lingkungan."Tentunya, ini adalah salah satu kabar baik dari hasil konferensi tersebut," ucap Oscar dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 8 Juni 2021.Kedua, lanjut Oscar, Pemerintah El Salvador akan menjadikan bitcoin sebagai mata uang yang sah. Hal ini langsung disampaikan oleh Presiden El Salvador Nayib Bukele pada saat konferensi.Pemerintah El Salvador saat ini sedang membuat Rancangan Undang-Undang dan akan segera menyerahkannya ke parlemen untuk disahkan. Langkah ini dinilai bisa mengangkat perekonomian El Salvador dan menyelesaikan permasalahan negara berkembang itu."Ini merupakan pertama kalinya negara yang akan menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Menariknya, mata uang El Salvador selama ini adalah dolar USD. Masalah negara berkembang seperti inklusi keuangan digital yang rendah, masalah investasi luar negeri, dan masalah inflasi yang tinggi akan teratasi dengan baik oleh bitcoin yang mengadopsi teknologi blockchain," paparnya.Inovasi ketiga yakni rencana platform BitMEX yang akan bermitra dengan perusahaan robot luar angkasa untuk benar-benar meletakkan bitcoin di bulan. Ini sesuai dengan jargon bitcoin 'to the moon' atau terbang tinggi hingga ke bulan."Perusahaan itu akan membuat bitcoin fisik satu-satunya di dunia dan menempatkan bitcoin di bulan," ucap Oscar.Meski harga bitcoin saat ini sedang turun dan orang-orang lebih tertarik dengan altcoin, bitcoin dinilai masih menjadi aset kripto yang paling populer dan memiliki market cap terbesar. Adanya inovasi seputar bitcoin di konferensi ini akan mendorong perkembangan dari bitcoin."Para pembicara di konferensi tersebut berinovasi dengan bitcoin. Artinya, teknologi ini akan terus berkembang dan meningkatkan demand bitcoin. Harga bitcoin yang sedang turun ini menjadi kesempatan baik untuk memanfaatkan teknologi ini dan kesempatan membeli bitcoin di harga lebih murah dibandingkan awal tahun lalu," katanya.Dengan demikian, tutur Oscar, inovasi-inovasi bitcoin yang ada akan membuat Bitcoin mempunyai permintaan yang lebih tinggi. Sehingga bitcoin berpotensi bisa naik kembali ke level yang lebih tinggi ke depannya.(DEV)