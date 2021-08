Pidato Presiden Tidak akan Banyak Berdampak pada Gerak Rupiah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pidato Presiden RI Joko Widodo ( Jokowi ) dalam rangka penyampaian pengantar atau keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan pada hari ini dinilai tidak akan banyak berdampak ke kurs rupiah "Pidato Presiden Jokowi sepertinya sudah kita ketahui bersama, laporan soal pandemi dan optimisme pertumbuhan ekonomi ke depan. Jadi sepertinya tidak terlalu memengaruhi nilai tukar," ujar Pengamat Pasar Uang Ariston Tjendra saat dihubungi, dilansir Antara, Senin, 16 Agustus 2021.Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada awal pekan berpeluang menguat , ditopang turunnya jumlah kasus baru covid-19 di Indonesia.Pada pukul 09.52 WIB, rupiah menguat tipis satu poin atau 0,01 persen ke posisi Rp14.387 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.388 per USD."Sentimen pasar keuangan terlihat negatif terhadap aset berisiko pagi ini dengan melemahnya indeks-indeks saham regional. Dengan sentimen tersebut, rupiah mungkin bisa ikut melemah hari ini," kata dia.Menurut Ariston, kekhawatiran pasar yang meninggi terhadap laju kenaikan kasus baru covid-19 dunia karena varian delta, mungkin menjadi salah satu alasan sentimen alih risiko tersebut."Tapi di sisi lain, kasus covid yang mulai menurun dan aktivitas masyarakat yang mulai dilonggarkan di Indonesia akan membantu menahan pelemahan nilai tukar rupiah dan mungkin bisa berubah menguat," ujar Ariston.Jumlah kasus harian covid-19 di Tanah Air terus menurun, pada Minggu, 15 Agustus 2021 mencapai 20.813 kasus. Sehingga total jumlah kasus terkonfirmasi positif covid-19 mencapai 3,85 juta kasus.Sedangkan jumlah kasus meninggal akibat terpapar covid-19 mencapai 1.222 kasus, sehingga totalnya mencapai 117.588 kasus. Sementara itu, sebanyak 3,35 juta orang telah dinyatakan sembuh sehingga total kasus aktif covid-19 mencapai 384.807 kasus."Data ekonomi AS, survei tingkat keyakinan konsumen AS Agustus yang dirilis Jumat malam yang hasilnya menunjukkan pesimisme masyarakat, juga bisa membantu menahan penguatan dolar AS. Hasil ini mengindikasikan ekonomi AS belum siap dengan pengetatan moneter," kata Ariston.Ariston mengatakan rupiah hari ini akan bergerak melemah di kisaran Rp14.400 per USD dengan potensi penguatan Rp14.360 per USD.(AHL)