Digilas Dolar, Rupiah Pagi di Level Rp14.264/USD

Jakarta: Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pembukaan perdagangan pagi ini terpantau melemah dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya.Mengutip Bloomberg, Selasa, 28 September 2021, rupiah dibuka pada level Rp14.264 per USD, melemah 12 poin atau 0,08 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di posisi Rp14.252 per USD.Pada pembukaan perdagangan pagi ini, rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.257-Rp14.270 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 1,53 persen.Dolar AS menguat untuk sesi kedua berturut-turut pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), didukung oleh kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS menjelang pengumuman Federal Reserve (The Fed) minggu ini.Melansir Antara, Selasa, 28 September 2021, imbal hasil obligasi pemerintah AS 10-tahun yang jadi acuan mencapai level tertinggi tiga bulan di 1,516 persen pada Senin.Indeks dolar yang mengukur mata uang AS terhadap enam rival utamanya naik 0,1 persen menjadi 93,37.Euro tergelincir 0,1 persen terhadap dolar menjadi USD1,1698, sebagian besar mengabaikan perkembangan dalam pemilihan umum Jerman selama akhir pekan, dengan Partai Sosial Demokrat diproyeksikan akan mengalahkan blok konservatif CDU/CSU.Dolar naik 0,3 persen terhadap yen menjadi 110,99 yen, setelah sebelumnya naik ke level tertinggi hampir tiga bulan. Dolar juga naik 0,2 persen versus franc Swiss menjadi 0,9259 franc.