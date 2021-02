Hanya Rp371 Miliar, Laba XL di 2020 Tergerus

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT XL Axiata Tbk (EXCL) mencatat laba bersih sepanjang 2020 hanya Rp371,59 miliar. Laba tersebut merosot 47,85 persen jika dibandingkan capaian pada periode 2019 yang sebesar Rp712,58 miliar.Mengutip laporan keuangan perseroan, Selasa, 16 Februari 2021, laba tersebut diperoleh saat pendapatan perusahaan mengalami peningkatan sebesar 3,48 persen yaitu dari Rp25,13 triliun menjadi Rp26,01 triliun.Tercatat pendapatan data sepanjang 2020 sebesar Rp21,38 triliun, atau naik dari tahun sebelumnya Rp19,28 triliun. Sementara, pendapatan non data turun dari Rp3,66 triliun menjadi Rp2,82 triliun pada 2020.Sedangkan pendapatan lainnya seperti pendapatan jasa interkoneksi tercatat Rp773,28 miliar, pendapatan jasa telekomunikasi sebesar Rp709,85 miliar, pendapatan sirkit langganan Rp195,69 miliar, dan pendapatan dari penyewaan menara Rp126,64 miliar.Dalam laporan keuangan itu juga, diperkirakan laba menyusut karena peningkatan di beberapa pos beban. Beban penyusutan meningkat dari Rp7,33 triliun menjadi Rp12,43 triliun. Biaya keuangan juga meningkat dari Rp2,24 triliun menjadi Rp2,66 triliun.Dari penurunan laba bersih tersebut, nilai laba bersih per saham juga mengalami penurunan dari Rp67 per saham pada akhir 2019 menjadi Rp35 per saham di akhir 2020.Lebih lanjut, per 31 Desember 2020 tercatat kenaikan jumlah aset menjadi Rp67,74 triliun dari sebelumnya pada akhir 2019 sebelumnya senilai Rp 65,72 triliun. Aset tersebut terdiri dari aset lancar senilai Rp7,57 triliun dan aset tak lancar senilai Rp60,17 triliun.Sementara nilai total liabilitas dan ekuitas per akhir 2020 tercatat masing-masing Rp48,6 triliun dan Rp19,14 triliun.(Des)