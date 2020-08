Fintech Jadi Solusi untuk Bantu Pembiayaan UKM

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Kehadiran financial technology (fintech) menjadi salah satu solusi untuk membantu pembiayaan Usaha Kecil Menengah (UKM). Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sudah ada 33 entitas yang telah mengantongi izin sebagai fintech peer to peer lending.PT Amartha Mikro Fintek atau Amartha menjadi salah satu perusahaan fintech peer to peer lending yang telah terdaftar dan mengantongi izin OJK. Amartha fokus pada pembiayaan modal kerja dan pemberdayaan perempuan pengusaha mikro di desa."Kami berkomitmen untuk mengembangkan produk layanan Amartha untuk dapat menciptakan dampak sosial dan berkelanjutan pada mitra dan pendana Amartha," kata Pendiri dan CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 13 Agustus 2020.Sejalan dengan komitmennya, Amartha diganjar penghargaan sebagai Fintech Solusi Inovatif untuk Pembiayaan UKM Terbaik dari FinTech Rocketship Awards Programme 2020.Amartha dinilai sebagai fintech yang memiliki ide bisnis solutif dan inovatif untuk segmen perempuan pelaku usaha mikro di desa. Amartha tidak hanya menyalurkan permodalan usaha, namun juga meningkatkan inklusi keuangan melalui beragam produk layanan keuangan dan menjembatani kesenjangan digital."Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Amartha, untuk terus tumbuh menjadi perusahaan lebih dari sekadar menyalurkan pendanaan kepada perempuan pengusaha mikro di desa," ungkap Andi Taufan.FinTech Rocketship Awards Programme 2020 merupakan program kolaborasi yang diinisiasi oleh Pemerintah Inggris dan Pemerintah India untuk menemukan solusi visioner sistem fintech dunia. Penghargaan internasional ini diberikan kepada perusahaan fintech yang paling inovatif di dunia, dengan empat kategori yaitu solusi inovatif untuk pembiayaan UKM, teknologi regulasi, teknologi asuransi, serta inovasi produk dan saluran distribusi untuk inklusi keuangan.Amartha menjadi salah satu pemenang dari Indonesia. Sementara tujuh perusahaan fintech lainnya berasal dari negara Inggris dan India, yaitu Agvesto, Prodigy Finance, PiP iT Global, Skyline Partners, Credit Enable, dan Truelayer and McLear."FinTech Rocketship Awards Programme 2020, bertujuan untuk menyatukan wirausaha fintech dari India, Britania Raya, dan negara lain agar dapat berkolaborasi serta berkembang bersama pakar-pakar dari seluruh dunia untuk menciptakan inovasi yang terdepan," jelas The Rt Hon Lord Mayor of the City of London Corporation Alderman William Russell.(DEV)