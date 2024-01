IHSG Naik, Jelang Rilis Data PMA Domestik

Advertisement

Laju bursa saham AS dan Asia

(SAW)

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu pagi bergerak menguat menjelang rilis data Penanaman Modal Asing (PMA) Indonesia sepanjang 2023.IHSG dibuka menguat 4,31 atau 0,06 persen ke posisi 7.260,54. Sementara itu kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 0,68 poin atau 0,07 persen ke posisi 972,45."Kondisi perekonomian Indonesia yang stabil dan terkendali diharapkan dapat memberikan sentimen positif terhadap pola gerak IHSG dalam jangka pendek," sebut Tim Riset Lotus Andalan Sekuritas, dilansir Antara, Rabu, 24 Januari 2024.Sedangkan, dari dalam negeri, pelaku pasar akan mencermati rilis data PMA Indonesia sepanjang 2023 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada hari ini pukul 10.00 WIB, dengan realisasi investasi asing tercatat meningkat 5,3 persen quartal to quartal (qtq), dibandingkan kuartal sebelumnya .Pelaku pasar juga mengharapkan penurunan suku bunga acuan mulai Maret 2024, dengan konsensus memperkirakan sekitar 40 persen kemungkinan penurunan suku bunga The Fed pada Maret 2024.Selain itu, fokus pasar tertuju pada rilis PMI Manufaktur Amerika Serikat (AS) pada Januari 2024, yang diperkirakan akan turun ke 50,3, dari posisi sebelumnya 50,9.Sementara itu, bursa saham AS bergerak bervariasi pada perdagangan Selasa kemarin di tengah prospek suku bunga The Fed.Indeks S&P 500 naik 0,29 persen ke level 4.864,59, naik ke rekor tertinggi dalam tiga sesi beruntun. Nasdaq naik 0,43 persen menjadi 15.425,95. Sedangkan Dow Jones Industrial Average turun 0,25 persen menjadi 37.905,45.Sementara dari Asia, Bank sentral Jepang (BoJ) kembali memutuskan menahan suku bunga jangka pendeknya di level minus 0,1 persen dan imbal hasil obligasi 10 tahun di sekitar nol persen, serta mempertahankan batas atas satu persen untuk imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang.Bursa saham regional Asia pagi ini antara lain indeks Nikkei melemah 222,50 atau 0,61 persen ke 36.295,10, indeks Hang Seng menguat 235,97 poin atau 1,54 persen ke 15.589,96, indeks Shanghai menguat 12,79 poin atau 0,46 persen ke 2.783,77, dan indeks Strait Times menguat 5,94 poin atau 0,19 persen ke 3.141,19.