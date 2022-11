Rupiah Diyakini Mulai Bernyali Usai The Fed Diramal Takkan Terlalu Galak

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

"Setelah beberapa waktu yang lalu The Fed menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin untuk yang keempat kalinya sepanjang tahun ini, pasar berekspektasi The Fed mulai akan mengendurkan laju kenaikan suku bunga," kata Revandra, dilansir dari Antara, Selasa, 8 November 2022.Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa pagi menguat, menyusul ekspektasi The Fed tidak akan terlalu agresif menaikkan suku bunga. Rupiah pagi ini menguat 38 poin atau 0,24 persen ke posisi Rp15.670 per USD dibandingkan dengan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.708 per USD.Pada awal November The Fed memutuskan untuk kembali menaikkan suku bunga acuan 75 basis poin menjadi 3,75-4 persen seperti yang diperkirakan secara luas. "Hal ini diperkuat dengan kenaikan unemployment rate di AS yang berada di level 3,7 persen pada Oktober 2022 yang sedikit lebih tinggi dari nilai sebelumnya," ujar Revandra.