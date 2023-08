Rupiah Terpuruk ke Rp15.331/USD

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Mata uang rupiah melemah terhadap dolar AS. Rupiah melemah setelah sinyal dari kenaikan suku bunga The Fed semakin menguat. Mata uang rupiah bergerak dalam rentang Rp15.320 per USD hingga Rp15.355 per USD.Dikutip dari Investing.com, Selasa, 15 Agustus 2023, mata uang rupiah melemah 0,23 persen atau 36 bps ke level Rp15.356 per USD. Mata uang dolar AS sudah naik 4,34 persen dalam setahun.Indeks dolar AS yang mengukur mata uang greenback terhadap enam mata uang utama global naik 0,3 persen dengan berada pada level 103,19 yang menjadi level tertinggi sejak 6 Juli 2023 menurut data FactSect.Dolar AS menguat setelah adanya kemungkinan kenaikan suku bunga lain dari The Fed pada September. Alhasil laju dolar AS semakin naik sehingga mengurangi aset dari negara lain dan aset berisiko seperti emas dan saham.Sementara itu belum ada sentimen penguat dari ekonomi indonesia setelah data pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2023 yang tumbuh sebesar 5,17 persen atau diatas konsensus analis.Bank Indonesia juga masih belum menaikan suku bunga sehingga aset seperti rupiah tertekan dengan sentimen dari rencana kenaikan suku bunga Paman Sam.