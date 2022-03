Rupiah Rebound ke Rp14.338/USD

Mengutip Bloomberg, Rabu, 30 Maret 2022,



Transaksi rupiah pagi ini diperdagangkan dalam kisaran Rp14.338-Rp14.347 per USD dengan year to date return 0,57 persen.

Jakarta: Nilai tukar ( kurs ) rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) rebound pada pembukaan perdagangan pagi ini dibandingkan penutupan sebelumnya.



Berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah di level Rp14.360 per USD. Kurs tengah Bank Indonesia (BI) mencatat rupiah melemah pada level Rp14.364 per USD dibanding posisi sebelumnya Rp14.360 per USD.

Indeks dolar yang telah naik sebanyak 3,4 persen sejak Rusia menginvasi Ukraina, turun 0,596 persen menjadi 98,496, karena para pedagang melirik mata uang yang dianggap lebih berisiko.

Sementara rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta menguat 26 poin atau 0,18 persen ke posisi Rp14.344 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.370 per USD.Adapun dolar AS jatuh terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), karena laporan kemajuan dalam pembicaraan damai antara Rusia dan Ukraina mengangkat euro dan mengurangi daya tarik mata uang safe haven greenback.