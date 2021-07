Sepekan, Emas Antam Fluktuatif dengan Kecenderungan Menguat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan di sepanjang pekan ini terpantau berfluktuasi dengan kecenderungan menguat. Logam mulia berupa emas mendapat sentimen positif meski kasus aktif covid-19 tengah melanda di Tanah Air dan membuat pemerintah memberlakukan PPKM Darurat. Mengutip Logam Mulia Antam, Sabtu, 3 Juli 2021, harga emas Antam di awal pekan berada di posisi Rp933 ribu per gram. Lalu ada Selasa, 29 Juni, harga emas Antam melemah tipis ke Rp932 ribu per gram. Kemudian pada Rabu, 30 Juni, harga emas Antam kembali turun ke Rp927 ribu per gram.Sedangkan pada Kamis, 1 Juli, harga emas Antam menguat ke Rp932 ribu per gram. Lalu pada Jumat, 2 Juli, harga emas Antam kembali menguat ke posisi Rp935 ribu per gram. Kemudian pada Sabtu, 3 Juli, harga emas Antam mampu melonjak lagi ke posisi Rp942 ribu per gram. Pemerintah akhirnya memberlakukan PPKM Darurat untuk menghentikan covid-19.Sementara itu, harga emas berjangka di Divisi Comex New York Mercantile Exchange bergerak naik pada perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Para investor bereaksi terhadap penurunan imbal hasil obligasi Amerika Serikat.Kontrak harga emas teraktif untuk pengiriman Agustus naik USD6,5 atau 0,37 persen menjadi USD1.783,3 per ons. Harga perak untuk pengiriman September naik 40,1 sen atau 1,54 persen menjadi USD26,501 per ons. Harga platinum untuk pengiriman Oktober naik USD6,8 atau 0,63 persen menjadi USD1.087,7 per ons.Departemen Tenaga Kerja AS merilis laporan penggajian non-pertanian bulanan, menunjukkan ekonomi AS menambahkan 850 ribu pekerjaan baru pada Juni, lebih baik dari yang diharapkan. Namun, tingkat pengangguran naik menjadi 5,9 persen di bulan Juni, sedikit lebih tinggi dari 5,8 persen pada Mei.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat terpantau menguat pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), dengan para investor di Wall Street menyaring laporan ketenagakerjaan Juni negara itu. Pemerintahan Joe Biden terus berupaya memulihkan lapangan pekerjaan usai terhantam keras pandemi covid-19.Indeks Dow Jones Industrial Average naik 152,82 poin atau 0,44 persen menjadi 34.786,35. Kemudian S&P 500 naik 32,40 poin atau 0,75 persen, menjadi 4.352,34. Indeks Komposit Nasdaq melonjak 116,95 poin atau 0,81 persen menjadi 14.639,33.(ABD)