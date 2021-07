10 Saham Grup Bakrie Rontok Terimbas Kasus Sabu-sabu Ardi dan Nia Ramadhani

1. PT Visi Media Asia Tbk (VIVA)

2. PT Intermedia Capital Tbk (MDIA)

3. PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR)

4. PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL)

5. PT Bakrieland Development Tbl (ELTY)

6. PT Bumi Resources Tbk (BUMI)

7. PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS)

8. PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG)

9. PT Darma Henwa Tbk (DEWA)

10. PT Bakrie Sumatra Plantations Tbk (UNSP)

Jakarta: Saham -saham milik Group Bakrie langsung anjlok usai berita penangkapan Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Pantauan Medcom.id saat penutupan perdagangan Kamis, 8 Juli 2021, saham-saham perseroan berada di jalur merah. Berikut daftarnya:Saham VIVA tercatat merosot hingga 3,51 persen menjadi Rp55 per saham dari sebelumnya Rp57. Adapun volume perdagangan tercatat sebanyak 42,6 juta lembar senilai Rp3,43 miliar.Anak usaha VIVA ini sahamnya tertekan hingga 4,84 persen menjadi Rp59 per saham dari sebelumnya Rp62. Adapun volume perdagangan tercatat sebanyak 12,9 juta lembar senilai Rp1,74 miliar.Saham BNBR terpantau berada di level Rp50 per lembar. Volume perdagangan sebanyak 3.200 lembar dan sembilan kali frekuensi.Saham BTEL juga berada di level Rp50 per lembar.Senada, saham ELTY juga mendarat di level Rp50 per lembar. Volume perdagangan sebanyak 6.000 lembar dan 11 kali frekuensi.Saham BUMI bergerak di level Rp59 per lembar dari sebelumnya Rp60 per lembar. Volume perdagangan sebanyak 47.011.900 lembar senilai Rp6,46 miliar, serta 1.175 kali frekuensi.Saham BRMS terpantau berada di level Rp108 per lembar dari sebelumnya Rp107. Volume perdagangan sebanyak 419,7 juta lembar senilai Rp66,85 miliar.Saham ENRG terpantau berada di level Rp121 per lembar. Volume perdagangan sebanyak 82,9 juta lembar senilai Rp14,16 miliar.Saham DEWA terpantau berada di level Rp50 per lembar. Volume perdagangan sebanyak 39.400 lembar senilai Rp0,01 miliar, serta 40 kali frekuensi.Saham UNSP terpantau melemah 2,70 persen ke level Rp108 per lembar dari sebelumnya Rp112. Volume perdagangan sebanyak 254.800 lembar senilai Rp0,03 miliar.(AHL)