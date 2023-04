2 Faktor Ini Jadi Pemicu Bitcoin Tembus Level Tertinggi, Waktunya Beli?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Langkah BRICS yang meninggalkan dolar AS akan memengaruhi posisi dolar AS di pasar internasional seperti penurunan permintaan dan nilai dolar AS dalam perdagangan internasional. Saat ini kelima negara BRICS menyumbang 31,5 persen PDB dunia, atau hampir sepertiga dari total PDB. Angka itu lebih tinggi dari G7 yang menyumbang 30,7 persen dari total PDB dunia."Penurunan nilai dolar AS akan berdampak pada harga aset kripto, terutama bitcoin yang memiliki korelasi yang cukup kuat. Ketika dolar AS menguat, maka harga bitcoin relatif turun dan ketika nilai mata uang dolar AS menurun maka harga bitcoin cenderung menguat," kata Financial Expert Ajaib Kripto Panji Yudha, dikutip dari risetnya, Rabu, 12 April 2023.Panji menganalisis setelah tembus USD30 ribu maka harga terdekat resistance bitcoin di target harga USD30.700 untuk satu hari ke depan Kamis, 12 April. Sementara dalam satu minggu ke depan hingga Minggu, 16 April, bitcoin diprediksi akan menguji harga di kisaran USD32.500 untuk melanjutkan momentum bullish.