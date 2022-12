Rupiah Menguat, IHSG Malah Melemah 0,85%

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Wall Street melonjak

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) melemah pada penutupan perdagangan hari ini. IHSG bergerak pada rentang 7.018 sampai dengan 7.090. IHSG melemah seiring dengan menguatnya mata uang rupiah. IHSG melemah 0,85 persen atau 60,5 poin ke level 7.020 pada penutupan perdagangan Kamis, 1 Desember 2022. Volume perdagangan tercatat sebesar 16,5 miliar. Dalam setahun, IHSG sudah naik sebesar 8,38 persen.Sementara itu, mata uang rupiah menjauhi level Rp15.700 per USD dengan berusaha mendekati level Rp15.500 per USD. Mata uang rupiah menguat terhadap dolar AS ketika suku bunga The Fed berpotensi naik dengan rate yang terbatas.Bloomberg mencatat mata uang rupiah menguat 169 bps atau 1,07 persen ke level Rp15.562 per USD. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah melemah 1,8 persen atau 170 bps dengan berada pada level Rp15.559 per USD.Mata uang dolar AS jatuh terhadap sekeranjang mata uang lainnya pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan bank sentral AS dapat mengurangi laju kenaikan suku bunga 'segera setelah Desember'. Kondisi ini membantu menempatkan indeks dolar di jalur untuk bulan terburuk sejak 2010.Indeks saham di Wall Street naik tajam pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB). Kenaikan ini terjadi setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan bank sentral mungkin mengurangi laju kenaikan suku bunga segera setelah Desember, sehingga mengindikasikan kenaikan suku bunga yang lebih kecil ke depan.Mengutip Antara, Kamis, 1 Desember 2022, indeks Dow Jones Industrial Average melambung 737,24 poin atau 2,18 persen menjadi 34.589,77. Indeks S&P 500 terangkat 122,48 poin atau 3,09 persen menjadi 4.080,11. Indeks Komposit Nasdaq melonjak 484,22 poin atau 4,41 persen menjadi 11.468,00.Untuk November, indeks S&P 500 melambung 5,4 persen, indeks Dow bertambah 5,7 persen dan Nasdaq naik 4,4 persen. S&P 500 menguat dari penurunan awal dan Nasdaq melonjak setelah rilis pernyataan Powell yang disiapkan untuk disampaikan di lembaga pemikir Brookings Institution di Washington.