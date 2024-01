IIF Terbitkan Surat Berharga Senilai Rp355 Miliar

Advertisement

Terobosan baru pasar modal

(SAW)

Jakarta: PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) telah resmi menerbitkan Surat Berharga Perpetual Berwawasan Lingkungan IIF Tahun 2023 (Perpetual Bond) di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan nilai emisi sebesar Rp355,19 miliar. IIF juga telah mencatatkan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Indonesia IIF Tahap I Tahun 2023 senilai Rp500 miliar pada 27 Desember 2023 lalu."Pencatatan dua instrumen di BEI ini memiliki signifikansi tersendiri bagi IIF dalam hal alternatif sumber pendanaan, dan membuktikan suatu pencapaian baru bagi IIF di sektor pasar modal Indonesia," ujar Presiden Direktur IIF Reynaldi Hermansjah, dilansir Antara, Senin, 15 Januari 2024.Dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan II IIF Tahap I Tahun 2023, Reynaldi menyebut IIF memainkan peran sebagai katalis, yang terlihat dari besarnya jumlah investor ritel mencapai 65 persen, meskipun obligasi ini tidak diidentifikasikan secara khusus sebagai obligasi ritel."Hal tersebut merupakan cerminan dari upaya IIF selama ini untuk selalu mensosialisasikan konsep pembiayaan infrastruktur berbasis keberlanjutan," ujar Reynaldi.Sementara itu, untuk Surat Berharga Perpetual yang diterbitkan, menurutnya merupakan instrumen tematik yang diterbitkan dengan tujuan utama untuk memperkuat struktur modal perseroan.Terkait penggunaan dana, Ia mengungkapkan akan digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur berkelanjutan yang berlandaskan prinsip Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) di Indonesia."Surat Berharga Perpetual ini tidak memiliki jangka waktu, namun instrumen ini memiliki opsi tebus atas pelunasan pokok pada tahun ke-5 dan setiap ulang tahun penerbitan sesudahnya," ujar Reynaldi.Reynaldi menyebut instrumen ini merupakan sebuah terobosan baru yang ada di pasar modal Indonesia, menjadi yang pertama menggunakan mekanisme penawaran umum di Indonesia.Selain itu, lanjutnya, Surat Berharga ini merupakan instrumen pertama yang mengimplementasikan aturan POJK 11/2018 perihal Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional."Kupon Obligasi Berkelanjutan II IIF Tahap I Tahun 2023 sebesar 6,45 persen untuk tenor 370 hari, 6,70 persen untuk tenor tiga tahun dan 6,80 persen untuk tenor lima tahun, serta imbal bagi hasil Surat Berharga Perpetual Berwawasan Lingkungan Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2023 sebesar 8,25 persen per tahun yang kami berikan tergolong kompetitif," ujar Reynaldi.Pefindo memberikan peringkat idAAA (triple A, stable outlook) untuk Obligasi Berkelanjutan II Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2023 serta peringkat idAA (double A, stable outlook) untuk Surat Berharga Perpetual Berwawasan Lingkungan Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2023.Hingga September 2023, IIF membukukan penyaluran kredit senilai Rp13 triliun, dengan proyek energi terbarukan (EBT) dalam sektor ketenagalistrikan mendominasi capaian pembiayaan IIF.Sedangkan dari sisi pendapatan, pendapatan bunga IIF tumbuh 15 persen year on year (yoy) menjadi Rp1,0 triliun per September 2023, dan pendapatan non-bunga tumbuh 53 persen (yoy) menjadi Rp83,8 miliar (yoy), atau mendorong pencapaian laba bersih IIF pada September 2023 yang tumbuh 17 persen (yoy) menjadi Rp68,4 miliar.