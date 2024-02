Pascapemilu, IHSG Menguat 1,3%, Mengikuti Tren Penguatan Bursa Asia

Baca juga: IHSG Diramal Bakal Terus Terbang Pascapemilu 2024

(ANN)

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) ditutup positif pada perdagangan hari ini, pasca pemilihan umum (Pemilu) 2024. IHSG menguat mengikuti gerak bursa saham Asia.Mengacu data RTI, Kamis, 15 Februari 2024 IHSG ditutup menguat 93,53 poin atau 1,3 persen menjadi 7.303,28. Adapun pada pembukaan perdagangan IHSG berada di posisi 7.210,56.Selama perdagangan hari ini terpantau IHSG sempat menyentuh level tertinggi harian di 7.365,68. Sementara level terendah IHSG berada di 7.298,48.Sebanyak 21,26 miliar saham terpantau telah ditransaksikan hari ini dengan nilai Rp16,63 triliun.Terpantau sebanyak 348 saham emiten mengalami penguatan pada perdagangan hari in. Sedangkan sisa saham lainnya yaitu 201 saham melemah dan 227 saham stagnan.Mengacu data Bursa Efek Indonesia, dari sebelas indeks sektoral hanya satu yang mengalami pelemahan yaitu teknologi yang minus 1,09 persen.Sementara itu sektor yang memimpin penguatan adalah sektor konsumen non siklikal dan material dasar, masing-masing menguat 2,27 persen dan 2,14 persen.Penguatan IHSG pada hari ini terpantau juga lantaran membuntuti pergerakan bursa saham regional Asia. Contohnya, Nikkei 225 Index menguat 1,21 persen, Hang Seng Index menguat 0,41 persen, dan Straits Composite Index menguat 1,2 persen.Head of Research Team Mirae Asset Sekuritas Robertus Hardy mengatakan IHSG ditutup naik mengikuti penguatan bursa saham kawasan Asia dan global.“Sentimen jangka pendek seperti pemilihan umum (pemilu) tidak akan relevan untuk memengaruhi pergerakan indeks,” ujar Robertus dilansir Antara, Kamis, 15 Februari 2024.Dalam jangka panjang, menurut Robert, sentimen fundamental akan lebih berpengaruh, misalnya kinerja operasional dan keuangan dari masing- masing emiten tercacat di BEI, serta kondisi makro ekonomi dan makro industri dari masing- masing sektor industri.Ia menyebutkan sebesar apapun hasil kemenangan Pemilu dan sehebat apapun presiden terpilih, apabila kedua faktor tersebut tidak dapat bertumbuh lebih positif, maka akan sulit bagi IHSG untuk melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi, atau relatif terhadap indeks saham negara lainnya.