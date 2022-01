Bank Mandiri Terus Optimalkan Layanan Digital

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jayapura: PT Bank Mandiri Tbk (Persero) (BMRI) terus mengembangkan layanan produk digital . Hal itu untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah korporasi maupun retail di dengan diluncurkan aplikasi Kopra by Mandiri dan Livin by Mandiri.Vice President Bank Mandiri Region 12 Papua Wisnu Jatmiko mengatakan Kopra by Mandiri merupakan solusi digital untuk menyatukan seluruh kebutuhan korporasi dalam satu platform guna kemudahan akses ke produk dan layanan "wholesale" Mandiri."Adapun layanan yang disediakan dalam Kopra by mandiri adalah layanan bantuan daring, transaksi forex secara daring, dashboard finansial secara terkonsolidasi, pembukaan rekening giro, dan pendaftaran supplier daring," katanya, dilansir dari Antara, Senin, 17 Januari 2022.Di sisi lain, tambahnya, untuk nasabah retail, Bank Mandiri meluncurkan super app Livin by mandiri yang dapat langsung diunggah melalui app store pada IOS dan playstore pada android dengan berbagai macam fitur terbaru yang dapat dinikmati nasabah Bank Mandiri."Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan aktivasi dan penggunaan super app livin by mandiri, Bank Mandiri mengadakan program undian Livin to the max kepada seluruh nasabah di seluruh Indonesia termasuk di Papua," ujarnya.Dia menjelaskan program tersebut berlangsung hingga 30 Juni 2022, adapun total hadiah yang dibagikan dalam program ini adalah sebanyak 100 unit BMW Xi serta 1000 unit motor jenis Vespa Sprint dan Yamaha NMAX, program ini diundi setiap seminggu sekali."Di samping itu, Bank Mandiri juga mengadakan program cashback 50 persen (max cashback Rp25 Ribu) untuk transaksi yang menggunakan QRIS livin’by mandiri di beberapa 'top merchant supermarket' yang ada di Papua dan Papua Barat," pungkasnya.