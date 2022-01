Rupiah Pagi Menguat Tipis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Mata uang rupiah menguat pada pembukaan perdagangan hari ini. Rupiah menguat di tengah aksi wait and see investor terhadap rapat The Fed yang membahas kenaikan suku bunga.Bloomberg melansir mata uang rupiah berada pada level Rp14 292 per USD atau naik 6,5 poin pada pembukaan perdagangan Selasa, 11 Januari 2022. Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah berada pada level Rp14.355 per USD.Dolar didukung oleh laporan ketenagakerjaan Jumat, 7 Januari 2022 yang menunjukkan pasar kerja AS berada pada atau mendekati lapangan kerja maksimum. Namun data ketenagakerjaan nonpertanian atau Non Farm Payroll (NFP) menunjukkan, terdapat tambahan 199 ribu pekerjaan pada Desember 2021, lebih rendah dari proyeksi pasar 422 ribu pekerjaan.Perbedaan data menunjukkan penguatan dolar AS masih terbatas karena risiko kenaikan suku bunga masih menanti data inflasi AS serta keputusan The Fed.Dikutip dari Antara, Selasa, 11 Januari 2022, Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, naik 0,2 persen pada 95,993. Indeks dolar tetap mendekati level tertinggi 16-bulan yang disentuh pada akhir November.Goldman Sachs memperkirakan The Fed menaikkan suku bunga empat kali tahun ini dan memulai proses pengurangan ukuran neracanya secepatnya pada Juli. Bank investasi itu, yang sebelumnya memperkirakan Fed akan menaikkan suku bunga pada Maret, Juni dan September, sekarang memperkirakan kenaikan lagi pada Desember.