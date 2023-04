Cek Deretan Penyebab Rupiah Merosot Pagi Ini

Dolar AS perkasa

(ANN)

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah pada awal perdagangan Selasa melemah di tengah penguatan indeks dolar AS (DXY).Melansir Antara, Selasa, 18 April 2023, rupiah dibuka merosot 15 poin atau 0,10 persen ke posisi Rp14.809 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.794 per USD."Dari luar negeri nilai tukar dolar AS cenderung menguat dalam beberapa waktu terakhir, dipengaruhi oleh perkembangan positif data ekonomi AS," kata ekonom Mirae Asset Sekuritas Rully Arya Wisnubroto.Rully menuturkan saat ini indeks dolar AS USD (DXY) kembali berada di atas level 102, pertama kalinya dalam empat hari terakhir.Data ekonomi yang dirilis pada Senin, 17 April 2023 beragam. Indeks kondisi bisnis Empire State Fed New York, ukuran aktivitas manufaktur di negara bagian itu, melonjak 35,4 poin menjadi 10,8 pada April.Dolar juga terangkat setelah data aktivitas pabrik negara bagian New York pada April meningkat untuk pertama kali dalam lima bulan, membantu meningkatkan ekspektasi Federal Reserve akan tetap menaikkan suku bunga pada Mei.National Association of Home Builders/Wells Fargo Housing Market Index (HMI) naik satu poin menjadi 45 di April. Pengembang perumahan tetap optimis dengan hati-hati kurangnya persediaan yang ada akan mendorong permintaan rumah baru, meskipun suku bunga dan biaya konstruksi tinggi.Sementara itu dari dalam negeri, pasar merespons negatif rilis data neraca perdagangan Indonesia yang mencatatkan surplus yang jauh lebih rendah dari perkiraan.Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan barang pada Maret 2023 kembali surplus untuk yang ke-35 kali dengan nilai mencapai USD2,91 miliar.Surplus Maret 2023 ditopang oleh komoditas nonmigas yang mencapai USD4,58 miliar dengan komoditas penyumbang surplus utama yaitu bahan bakar mineral HS 27, lemak dan minyak hewan nabati HS 15 serta besi dan baja HS 72.