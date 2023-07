Rupiah Melemah di Pasar Spot Menjadi Rp15.047/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Baca juga: Dolar AS Libas 6 Mata Uang Utama Dunia

(ANN)

Jakarta: Nilai tukar rupiah (kurs rupiah) pada yang diperdagangkan Selasa pagi ini dibuka di posisi Rp15.047 per USD, melemah dari posisi penutupan perdagangan kemarin yang berada di level Rp15.030 per USD.Melansir Bloomberg, Selasa, 4 Juli 2023 pada pukul 09.45 WIB, menunjukkan rupiah pada level Rp15.034,5 melemah 4,5 poin atau 0,03 persen. Sebelumnya rupiah dibuka di level Rp15.046,5 per USD.Hari ini nilai tukar rupiah akan bergerak di kisaran Rp15.030 hingga Rp15.047 per USD.Sementara mengacu data Yahoo Finance, nilai tukar rupiah pagi ini dibuka di level Rp15.034 per USD. Hingga pukul 09.45 WIB rupiah masih melemah yaitu di level Rp15.032 per USD.Hari ini rupiah akan bergerak di kisaran Rp15.024 hingga Rp15.043 per USD.Dolar AS menambah keuntungan marjinal terhadap sebagian besar mata uang pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB).Sekalipun sektor manufaktur AS terus berada di bawah tekanan pada Juni, indeks manajer pembelian (PMI) manufaktur turun menjadi 46 dari 46,9 pada Mei 2023.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, naik 0,07 persen menjadi 102,9857 pada akhir perdagangan.Menurut data yang dikeluarkan oleh Institute for Supply Management (ISM) menyatakan, PMI manufaktur AS berada di 46 persen pada Juni, 0,9 poin persentase lebih rendah dari 46,9 persen yang tercatat pada Mei.