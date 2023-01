Rincian Harga Emas Antam, Retro, Batik, UBS Hari Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Baca juga: Emas Dunia Curi Panggung Kemenangan dari Dolar AS

Berikut daftar harga emas di Pegadaian:

Harga emas Antam

Emas batangan 0,5 gram Rp587 ribu. Emas batangan 1 gram Rp1,069 juta. Emas batangan 2 gram Rp2,076 juta. Emas batangan 3 gram Rp3,088 juta. Emas batangan 5 gram Rp5,11 juta. Emas batangan 10 gram Rp10,164 juta. Emas batangan 25 gram Rp25,276 juta. Emas batangan 50 gram Rp50,470 juta. Emas batangan 100 gram Rp100,86 juta. Emas batangan 250 gram Rp251,873 juta. Emas batangan 500 gram Rp503,527 juta. Emas batangan 1.000 gram Rp1,007 miliar.

Harga emas Antam batik

Emas batangan 0,5 gram Rp660 ribu. Emas batangan 1 gram Rp1,225 juta. Emas batangan 8 gram Rp9,293 juta.

Harga emas Antam retro

Emas batangan 1 gram Rp560 ribu. Emas batangan 2 gram Rp1,048 juta. Emas batangan 3 gram Rp2,074 juta. Emas batangan 5 gram Rp3,081 juta. Emas batangan 10 gram Rp10,175 juta. Emas batangan 25 gram Rp25,292 juta. Emas batangan 50 gram Rp50,493 juta. Emas batangan 100 gram Rp100,894 juta. Emas batangan 250 gram Rp251,93 juta. Emas batangan 500 gram Rp503,618 juta. Emas batangan 1.000 gram Rp1,007 miliar.

Harga emas UBS

Harga emas UBS 0,5 gram Rp558 ribu. Harga emas UBS 1 gram Rp1,044 juta. Harga emas UBS 2 gram Rp2,072 juta. Harga emas UBS 5 gram Rp5,119 juta. Harga emas UBS 10 gram Rp10,184 juta. Harga emas UBS 25 gram Rp25,41 juta. Harga emas UBS 50 gram Rp50,714 juta. Harga emas UBS 100 gram Rp101,388 juta. Harga emas UBS 250 gram Rp253,395 juta. Harga emas UBS 500 gram Rp506,192 juta.

(ANN)

Jakarta: Selain PT Aneka Tambang Tbk (Antam), perusahaan pelat merah PT Pegadaian (Persero) juga menjual logam mulia atau emas batangan.Pegadaian menjual berbagai macam jenis emas seperti emas keluaran Antam, Retro, Antam Batik, dan emas UBS. Lantas berapa rincian harga keempat jenis emas tersebut?Melansir laman Pegadaian, harga emas pada hari ini cenderung stabil dan mengarah ke tren penguatan. Harga emas Antam contohnya, pada Selasa, 10 Januari 2023 sebesar Rp1,069 juta per gram, naik Rp1.000 per gram dari harga sebelumnya yang sebesar Rp1,068 juta.Lalu untuk harga emas Antam batik pada hari ini dijual Rp1,225 juta per gram, juga mengalami peningkatan harga Rp1.000 per gram dari harga Senin, 9 Januari 2023.Sementara untuk harga emas Retro, tercatat hari ini diharga Rp1,048 juta per gram, naik Rp8.000 per gram dari harga sebelumnya sebesar Rp1,040 juta per gram. Sedangkan untuk emas UBS juga mengalami kenaikan dari Rp1,037 juta per gram pada Senin, 9 Januari 2023 menjadi Rp1,044 juta per gram pada Selasa, 10 Januari 2023.