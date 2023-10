Mau Cari Cuan? Reksa Dana Indeks Bisa Jadi Pilihan

Baca juga: 3 Trik Membeli Produk Reksa Dana Agar Tidak Rugi

Dana kelolaan reksa dana indeks capai Rp13 triliun

(HUS)

Jakarta: Head of Fund Services Mirae Asset Sekuritas Francisca Gerungan mengatakan reksa dana indeks bisa menjadi pilihan bagi investor dalam mendiversifikasi investasi di pasar modal. Reksa dana ini menawarkan risiko yang terukur sekaligus tingkat pengembalian investasi (return) yang lebih optimal.Pilihan tersebut sebagai mitigasi dalam menghadapi gejolak politik dan keamanan yang semakin panas, makroekonomi global menjelang akhir tahun, serta menjelang tahun politik 2024."Karena itu, kami mengajak investor untuk dapat mendiversifikasi investasinya pada reksa dana indeks agar dapat mengikuti atau mirroring stabilitas dan keuntungan dari saham-saham di indeksnya," kata Fransisca Gerungan dalam Media Day di Pacific Century Place Tower, Jakarta, Selasa, 17 Oktober 2023.Cika, sapaan akrabnya, mengatakan reksa dana indeks adalah reksa dana yang pengelolaan dananya diinvestasikan pada efek sesuai dengan indeks tertentu yang dijadikan acuan.Dari pengelolaan investasi tersebut, manajer investasi melakukan passive manage, sehingga, kinerjanya diharapkan mendapatkan hasil investasi yang serupa dengan indeks acuan.Dalam kesempatan sama, Head of Investment Specialist PT Syailendra Capital Teguh Bagja S mengatakan salah satu reksa dana indeks yang dapat menjadi pilihan investor adalah Reksa Dana Indeks Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund Kelas A yang mengikuti indeks MSCI Indonesia Value yang berisi value stock.Ia menjelaskan value stock adalah saham perusahaan yang harga sahamnya di pasar yang masih lebih murah dibandingkan nilai intrinsik perusahaannya."Penurunan harga saham cenderung lebih cepat dibanding penurunan kinerja emiten penerbit saham, dan value stock memiliki peluang untuk tumbuh secara fundamental walaupun pasar sedang terkoreksi," ungkap dia."Investasi pada value stocks diharapkan memiliki kinerja yang lebih konsisten dalam jangka panjang sehubungan dengan fundamental perusahaan yang baik dan potensi dividen yang akan diberikan oleh emiten-emiten value stock," sambung Teguh.Hingga September 2023, secara year to date (ytd), return Syailendra MSCI Indonesia Value mencapai 11,3 persen, sedangkan IHSG hanya membukukan return 1,1 persen.Di dalam MSCI Indonesia Value tersebut, saat ini terdapat 12 value stock yang menjadi konstituen yaitu ADRO, ASII, BBNI, BBRI, BMRI, BRPT, INDF, INKP, TLKM, UNTR, UNVR, dan SMGR.Per awal September 2023, OJK mencatat dana kelolaan atau Asset Under Management (AUM) reksa dana indeks pada industri reksa dana mencapai Rp13 triliun, atau menurun delapan persen year on year (yoy) dibandingkan September tahun lalu.Di tengah pertumbuhan positif industri tersebut, nilai reksa dana yang diadministrasikan atau Asset Under Administration (AUA) Mirae Asset Sekuritas juga tumbuh lebih besar dibandingkan industri yaitu sebesar 60 persen (yoy) menjadi sekitar Rp1,5 triliun sejak awal tahun.Selain peningkatan AUA, jumlah investor reksa dana Mirae Asset Sekuritas juga meningkat 62 persen (yoy) menjadi 27.000 rekening pada September 2023, atau lebih besar dibandingkan pertumbuhan investor reksa dana nasional sebesar 20 persen.