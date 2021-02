Kurs Rupiah Diramal Rp14.000-Rp14.500 per USD hingga 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

"Perkiraan ini sejalan dengan tren resesi global sebelumnya," katanya dalam keterangan tertulis yang diperoleh Medcom.id, Rabu, 10 Februari 2021.Ia menjelaskan nilai tukar rupiah turun tajam setelah bank sentral Amerika Serikat (The Fed) mengeluarkan stimulus untuk menstabilkan pasar keuangan global. Kemudian kurs rupiah mengalami konsolidasi setelah The Fed berjanji akan menjaga kebijakan moneter yang longgar dalam mendukung pemulihan ekonomi negeri Paman Sam tersebut."Sejarah juga memperingatkan bahwa begitu pemulihan Amerika Serikat dinilai sudah cukup baik, rupiah akan rentan terhadap ekspektasi arah kebijakan The Fed, kurva imbal hasil obligasi AS yang naik dan akhirnya kenaikan suku bunga oleh The Fed," jelasnya.Menurut Philip perbedaan suku bunga acuan yang positif antara The Fed dan Bank Indonesia (BI) akan mendukung level tukar rupiah pada 2021 dan 2022."Untuk 2022, konsensus memperkirakan BI akan menaikkan suku bunga satu kali sebelum The Fed menyiapkan kenaikan suku bunga," imbuhnya.Sementara dari sisi obligasi atau surat utang, perbedaan imbal hasil obligasi yang positif juga mendukung rupiah hingga tahun depan."Mungkin volatilitas pasar akan terjadi ketika imbal hasil 10 tahun Amerika Serikat naik di atas 1,50 persen pada 2022," pungkas dia.