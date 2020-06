April 2020, Mandiri Syariah Catat Tabungan Tumbuh 16,77%

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Bank Syariah Mandiri atau Mandiri Syariah mencatatkan pertumbuhan tabungan sebanyak 16,77 persen secara tahun ke tahun (yoy) dari semula Rp35,10 triliun per posisi April 2019 menjadi Rp40,99 triliun per posisi April 2020. Dari sisi peringkat, pabungan Mandiri Syariah menduduki posisi ke-6 di jajaran perbankan nasional.Group Head Funding, Hajj and Umra Mandiri Syariah Vita Andrianty bersyukur dan berterima kasih atas kepercayaan masyarakat Indonesia memilih Mandiri Syariah. "Ini adalah amanah yang akan kami jaga dengan sebaik-baiknya sekaligus tekad untuk memberikan manfaat lebih bagi nasabah dan umat," kata Vita, dalam keterangannya, Jumat, 5 Juni 2020.Lebih lanjut, Vita menyampaikan, di tengah kondisi pandemi bank dituntut kreatif dalam melakukan pendekatan dan memberikan solusi kepada nasabah salah satunya melalui layanan digital. Saat ini, Mandiri Syariah menjadi bank syariah yang memiliki fitur pembukaan rekening online melalui aplikasi Mandiri Syariah Mobile (MSM)."Terobosan teknologi ini turut berkontribusi dalam penambahan rekening baru," jelas Vita.Corporate Secretary Mandiri Syariah Ahmad Reza menambahkan kenaikan tabungan berkontribusi pada pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebanyak 15,61 persen dari Rp86,86 triliun per April 2019 jadi Rp100,42 triliun di April 2020. Pertumbuhan tabungan juga menjadikan porsi low cost fund naik dari 54,15 persen per April 2019 menjadi 56,91 persen per posisi April 2020.Adapun total aset Mandiri Syariah per April 2020 mencapai Rp113,14 triliun. Meski di tengah pandemi, dari sisi pembiayaan pun Mandiri Syariah tetap tumbuh sebesar 8,35 persen dari Rp69,67 triliun per April 2019 menjadi Rp75,48 triliun per April 2020.Sebelumnya, Mandiri Syariah menyiapkan uang tunai sebesar Rp1,17 triliun termasuk di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) guna memenuhi kebutuhan Lebaran atau Idulfitri 1441 Hijriah. Meski menyiapkan uang tunai, namun para nasabah diimbau tetap mematuhi peraturan pemerintah guna mencegah penyebaran covid-19.Group Head Cash, Trade and Operation Mandiri Syariah Edhie Rosman membenarkan Mandiri Syariah telah menyiapkan uang tunai sebesar Rp1,17 triliun bagi masyarakat yang membutuhkan uang tunai untuk kebutuhan Lebaran atau Idulfitri 1441 hijriah. Adapun Mandiri Syariah berharap nasabah tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi covid-19."Demi kesehatan dan keselamatan diri, keluarga dan orang lain, kami mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan pemerintah dalam pencegahan penyebaran covid-19," pungkas Edhie.(ABD)