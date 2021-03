Imbal Hasil Obligasi AS Buat Pasar Tak Atraktif

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kenaikan imbal hasil (yield) obligasi Amerika Serikat (AS) kembali membuat pasar saham tidak atraktif selama sepekan terakhir. Pergerakan yield obligasi AS saat ini mendekati level 1,6 persen."Naiknya imbal hasil Treasury AS cukup mengundang kekhawatiran akan membuat pasar saham menjadi kurang atraktif," kata Kepala Riset NH Korindo Sekuritas Indonesia Anggaraksa Arismunandar kepada Medcom.id, Selasa, 9 Maret 2021.Anggaraksa menjelaskan akibatnya laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) cenderung melemah selama satu minggu terakhir. Selain itu, melemahnya IHSG juga dipicu oleh minimnya sentimen positif baru dan indikator-indikator yang cenderung berada pada posisi yang kurang menguntungkan.Berdasarkan data RTI hari ini pukul 14.03 WIB IHSG berada di level 6.205,02 atau melemah 0,7 persen dari posisi pembukaan perdagangan. Dalam satu minggu terakhir performa IHSG juga tercatat kurang memuaskan yakni melemah 2,39 persen.Lebih lanjut, nilai tukar rupiah juga cenderung tertekan. Penguatan mata uang negeri Paman Sam tersebut ditopang oleh naiknya yield obligasi pemerintah AS."Nilai tukar IDR terhadap dolar AS juga cenderung terus tertekan hingga saat ini berada di atas level Rp14.300 per USD," imbuhnya.Berdasarkan data Bloomberg hari ini rupiah telah melemah 0,42 persen ke posisi Rp14.420 per USD. Sedangkan bila mengutip Informasi Kurs Jisdor pada 9 Maret 2021, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada di posisi Rp14.468 per USD.(Des)