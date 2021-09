Tiga Emiten Anyar Resmi Melantai di Bursa

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Bursa Efek Indonesia ( BEI ) pagi ini kembali mencatat tiga perusahaan tercatat baru yaitu PT Global Sukses Solusi Tbk (RUNS), PT Cemindo Gemilang Tbk (CMNT), PT Kedoya Adyaraya Tbk (RSGK). Ketiga perusahaan tersebut menjadi emiten anyar urutan ke-33, ke-34, dan ke-35 sepanjang 2021.RUNS merupakan perusahan informasi dan teknologi. Perseroan melepas sebanyak 196,8 juta saham pada aksi IPO hari ini dengan harga penawaran Rp254 per saham. Perusahaan membidik dana segar yang dapat dihimpun dari IPO sebesar Rp49,98 miliar.Direktur Utama RUNS Sony Rachmadi Purnomo menyampaikan dana hasil aksi IPO akan digunakan sebagai modal kerja yakni sekitar 74 persen, 11 persen akan digunakan market acquisition and expansion.Lalu, sekitar 10 persen akan digunakan untuk riset dan pengembangan dan sekitar lima persen akan digunakan untuk belanja modal perseroan.Sementara CMNT merupakan perusahaan produsen semen. Pada aksi IPO kali ini perusahaan melepas 1,71 miliar saham baru dengan harga Rp680 per saham. Perusahaan berharap dana IPO yang terkumpul dapat mencapai Rp1,16 miliar.Wakil Presiden Direktur CMNT Vince Erlington Indigo mengatakan, dana IPO akan digunakan untuk mendanai modal kerja, pembayaran sebagian utang kepada bank sindikasi, pembayaran sebagian utang pembangunan pabrik terak kedua di Bayah, dan juga untuk mendanai belanja modal perusahaan.Sedangkan RSGK merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pendirian dan pengelolaan rumah sakit umum.RSGK melepas saham sebanyak 185,94 juta dengan harga penawaran Rp1.720 per saham. Direktur Utama RSGK Liem Kian Hong mengatakan dana hasil IPO akan digunakan sepenuhnya untuk pengembangan bisnis perusahaan.Berdasarkan pantauan Medcom.id, Rabu, 8 September 2021 saat perdana listing saham RUNS melesat 9,45 persen atau 24 persen ke level Rp278 per saham. Saham RUNS ditransaksikan sebanyak 375 kali dengan volume 2,98 juta saham.Saham CMNT juga meningkat 19,12 persen atau 130 poin ke level Rp810 per saham. Saham CMNT ditransaksikan sebanyak 1.443 kali dengan volume saham 40,12 juta.Kemudian saham RSGK juga melesat 25 persen atau 430 poin ke level Rp2.150 per saham. Saham RSGK ditransaksikan sebanyak 1.239 kali dengan volume saham sebanyak 1,49 juta.(SAW)