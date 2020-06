Strategi Bauran Ekonomi Bikin Rupiah Tembus Level Rp13 Ribu/USD

"Apalagi pemerintah sudah memberlakukan new normal (kenormalan baru) di bulan Juni ini walaupun Pemrov DKI memutuskan melanjutkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) meski dengan pelonggaran atau yang disebut masa transisi," ujar Ibrahim dalam keterangan yang diterimaMedcom.iddi Jakarta, Jumat, 5 Juni 2020. Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Menurut Ibrahim keputusan pemerintah dan Bank Indonesia akan mampu menggeliatkan roda perekonomian DKI Jakarta yang merupakan barometer ekonomi RI. Hal ini akan menambah optimisme pelaku pasar terhadap pasar keuangan dalam negeri.



Di samping itu, suku bunga obligasi yang tinggi akan menjadi magnet bagi pelaku pasar. Sehingga, wajar bila saat pemberlakuan kebiasaan baru nanti arus modal asing masuk (capital inflow) ke pasar dalam negeri bakal mengalir deras.



Mata uang Garuda tersebut menguat 217 poin atau setara 1,54 persen. Sedangkan rentang gerak harian rupiah berada di level Rp13.877 per USD sampai Rp14.089 per USD.



Sedangkan mengutip dataYahoo Finance, rupiah berada di level Rp13.910 per USD. Rupiah menguat hingga 252 poin atau setara 1,78 persen, dari Rp14.162 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.



Sementara mengutip data kurs referensiJakarta Interbank Spot Dolar Rate(Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.100 per USD atau mengalami penguatan sebesar 65 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.165 per USD.



"Dalam perdagangan Senin depan, rupiah masih akan menguat. Kemungkinan mendekati Rp13.600 per USD," tutup Ibrahim.

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah kembali di zona hijau. Bahkan mata uang Garuda itu kini sudah menyentuh level Rp13 ribu per USD. Kerja keras pemerintah dan Bank Indonesia (BI) memperkuat nilai tukar rupiah pun diapresiasi.Dalam penutupan perdagangan akhir pekan ini, rupiah menguat signifikan hingga menembus level Rp13 ribu per USD. Mengutip dataBloomberg, nilai tukar rupiah menguat ke posisi Rp13.877 per USD dibandingkan penutupan perdagangan hari sebelumnya di level Rp14.095 per USD.(Des)