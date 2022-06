Fokus Digitalisasi, Bank Mandiri Tetap Utamakan Pelayanan Cabang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Labuan Bajo: PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) akan tetap mengupayakan pelayanan kepada nasabah lewat cabang meskipun transaksi di bank digitalnya terus meningkat.SVP Transaction Banking Retail Sales Bank Mandiri Thomas Wahyudi mengatakan tak akan melakukan pengurangan karyawan meskipun akan mengembangkan bisnis digital . Dia memilih melakukan upskilling karyawan kepada CS atau teler, termasuk mengembangkan layanan cross selling."Akan kita karyakan. Kita akan jaga employee supaya skill tetap upgrade. Lagipula masyarakat tetap butuh cabang dan transaksi fisik," jelas dia dalam Media Gathering Bank Mandiri di Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis, 16 Juni 2022.Dia mengaku akan melakukan beberapa perubahan cabang untuk menjadi smart branch. Tak menutup kemungkinan untuk menutup cabang yang kurang maksimal, meskipun Bank Mandiri tetap akan menjaga karyawan."Kita akan redefine (cabang) lebih ke smart branch. Arahnya ke sana, akan ada yang cabangnya transaksi sedikit dievaluasi, namun tak ada pengurangan-pengurangan besar-besaran," jelasnya.Bank Mandiri juga akan memperkuat sistem antrean melalui aplikasi. Dengan sistem ini, nasabah bisa mengambil nomor antrean lewat aplikasi sebelum akhirnya datang ke cabang yang dituju. Strategi ini malah memudahkan nasabah untuk bertransaksi ke cabang Bank Mandiri."Iya semua cabang, akan terbuka semua kita kejar bulan ini," jelas dia.Sedangkan sampai akhir Mei 2022, aplikasi super milik Bank Mandiri telah mampu melayani hingga 700 juta transaksi dengan nilai transaksi mencapai lebih dari Rp880 triliun. Thomas melanjutkan Livin' by Mandiri telah diunduh lebih dari 13 juta kali per 8 Juni 2022."Sekarang, Livin' by Mandiri sudah mampu memproses hingga 11 ribu transaksi per detik," imbuhnya.Bank Mandiri juga konsisten menyematkan fitur tambahan pada Livin' by Mandiri. Dalam satu bulan terakhir, Bank Mandiri telah menyematkan dua fitur canggih ke dalam aplikasi super perseroan.Kedua fitur itu adalah Livin' Investasi yang mampu memenuhi kebutuhan investasi nasabah dengan layanan pembelian reksa dana secara cepat dan mudah mulai dari Rp100 ribu.Selain itu, Bank Mandiri juga akan memperkenalkan fitur untuk memudahkan transaksi wisata hingga belanja yang selaras dengan urban lifestyle saat ini. Seluruhnya tersedia dalam satu aplikasi.Dia menjelaskan kelebihan fitur-fitur teranyar Bank Mandiri yaitu nasabah tidak perlu pindah aplikasi, seluruh transaksi mulai dari pemesanan dan pembayaran bisa dilakukan langsung di Livin’ by Mandiri.