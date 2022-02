Rupiah Perdagangan Pagi Gilas Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Wall Street merekah

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Rabu pagi terpantau menguat tipis ketimbang penutupan perdagangan Senin yang berada di level Rp14.330 per USD. Mata uang Garuda mampu menghantam mata uang Paman Sam di tengah lonjakan kasus Omicron di Tanah Air Mengutip Bloomberg, Rabu, 2 Februari 2022, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat ke level Rp14.327 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.327 hingga Rp14.335 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.289 per USD.Sementara itu, gerak USD kembali tergelincir pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB), imbas menciutnya data ekonomi AS. Ini terjadi setelah pejabat Federal Reserve (The Fed) berkomentar terkait kenaikan suku bunga tahun ini.Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya turun 0,3 persen menjadi 96,423, setelah mencapai level tertinggi pada 19 bulan. Saat dolar melemah, mata uang sensitif risiko seperti dolar Australia, euro, dan poundsterling Inggris menguat. Pejabat The Fed mengatakan akan menaikkan suku bunga pada Maret.Hal tersebut mengindikasikan keinginan untuk menjaga opsi tetap terbuka mengingat prospek inflasi yang tidak pasti. Ketika The Fed berusaha untuk mengerem perkiraan kenaikan suku bunga yang lebih cepat, bank sentral di seluruh dunia telah menaikkan suku bunga acuan mereka atau menandai rencana pengetatan mereka sendiri."Mengingat perbedaan imbal hasil telah bergeser lebih jauh ke AS pada periode itu, kegagalan greenback untuk membuat kemajuan lebih lanjut agak membingungkan," tulis Ekonom Pasar Senior Capital Economics Jonas Goltermann.Di sisi lain, tiga indeks utama Wall Street merekah pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB), meskipun bursa saham Amerika Serikat (AS) tersebut tampak berfluktuasi.Indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 273,38 poin atau 0,78 persen menjadi 35.405,24. Indeks S&P 500 terangkat 30,99 poin atau 0,69 persen menjadi 4.546,54. Indeks Komposit Nasdaq meningkat 106,12 poin atau 0,75 persen menjadi 14.346.