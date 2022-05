Kurs Rupiah Pagi Stagnan di Rp14.644/USD

Sementara itu, dolar tergelincir lagi untuk hari ketiga berturut-turut pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), mundur dari tertinggi dua dekade terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya. Meningkatnya selera investor untuk taruhan berisiko mengurangi daya tarik mata uang AS.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Indeks dolar, yang melacak greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,7 persen pada 103,41, terendah sejak 6 Mei. Indeks mencapai tertinggi dua dekade pekan lalu didukung oleh Federal Reserve yang hawkish dan kekhawatiran atas dampak ekonomi global dari konflik Rusia-Ukraina.



"Suasana di pasar telah meningkat secara dramatis dibandingkan minggu lalu dengan sebagian besar kelas aset memantul dan menelusuri kembali pergerakan yang terlihat minggu lalu," kata Kepala Valas Global Jefferies Brad Bechtel.



"Hasilnya adalah reli ekuitas dan aksi jual pendapatan tetap dengan hampir semua mata uang di dunia reli terhadap dolar AS," tambah Bechtel.

Dolar tetap lemah

Dolar tetap lemah setelah data menunjukkan penjualan ritel AS meningkat kuat pada April karena konsumen membeli kendaraan bermotor di tengah peningkatan pasokan dan restoran yang sering dikunjungi, tidak menunjukkan tanda-tanda permintaan mereda meskipun inflasi tinggi.



Indeks dolar memangkas kerugian setelah ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan pada acara Wall Street Journal bahwa The Fed akan terus mendorong untuk memperketat kebijakan moneter AS sampai inflasi jelas menurun.



Adapun mata uang euro naik 1,0 persen pada 1,0535 dolar, memperpanjang rebound dari level terendah lima tahun yang disentuh minggu lalu, dan menempatkan lebih banyak jarak antara mata uang bersama dengan dolar AS.

(ABD)

Mengutip Bloomberg, Rabu, 18 Mei 2022, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka stagnan di posisi Rp14.644 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.641 hingga Rp14.646 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di level Rp14.598 per USD.Prospek pendapatan yang optimistis dari Home Depot dan United Airlines bersama dengan optimisme seputar pelonggaran tindakan keras Tiongkok terhadap teknologi dan covid-19, juga membantu mengangkat sentimen risiko.