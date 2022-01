BKDI Bantu Pemerintah Wujudkan Bursa Komoditi Netral Karbon

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta : PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) atau Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan sinergi guna dapat mewujudkan perdagangan berjangka komoditi Indonesia yang modern. Hal tersebut dilakukan melalui infrastruktur perdagangan yang terintegrasi dan pendalaman pasar.Komisaris Utama BKDI Said Aqil Siradj menyatakan pihaknya akan terus berupaya menjalankan bisnis dengan tetap mempertimbangkan kesejahteraan, baik dalam lingkup sosial maupun dalam lingkup lingkungan. Salah satunya dengan membantu pemerintah mewujudkan bursa komoditi yang netral karbon."Mengingat pentingnya peran Indonesia dalam penanggulangan masalah iklim global, ICDX telah berkomitmen mendukung pemerintah dalam mencapai target iklim dengan berupaya mewujudkan bursa komoditi yang netral karbon," ujar Said dalam acara Pembukaan Perdagangan Berjangka Komoditi 2022 secara virtual, Senin, 3 Januari 2022.Said menekankan langkah dan upaya BKDI tersebut diharapkan dapat terus memajukan industri perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Termasuk juga agar industri ini dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi perekonomian nasional secara keseluruhan.Ia mengakui, soal kesejahteraan memang tidak lepas dari persoalan lingkup sosial dan lingkungan. Dalam beberapa dekade terakhir, isu pemanasan global tidak kunjung usai bahkan semakin besar permasalahannya."Meski berbagai upaya untuk memperlambat laju produksi emisi karbon telah dilakukan, namun sayang belum membuahkan hasil yang signifikan," tuturnya.Pascapertemuan para pemimpin dunia terkait dengan perubahan iklim global dalam The 2021 United Nations Climate Change Conference atau COP26 yang berlangsung di Glasgow, Skotlandia, pada November 2021, negara-negara di dunia berkomitmen untuk melakukan upaya yang lebih efektif dan terukur dalam mencapai target iklim yang telah disepakati.Menurutnya, salah satu pendekatan yang dilakukan negara-negara di dunia dalam upaya mencapai target iklim tersebut adalah melalui perdagangan kredit karbon. Mekanisme perdagangan ini dinilai akan mampu membawa dunia mencapai target emisi nol bersih."Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara paru-paru dunia, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam menyelenggarakan perdagangan kredit karbon dan mengambil peranan penting di tingkat global," jelas dia.Said mengungkapkan luasnya alam nusantara dapat berkontribusi secara signifikan dalam ketersediaan kredit karbon dimana potensinya juga mampu mendorong kesejahteraan perekonomian bangsa.Sebagai bursa komoditi, sambung Said, BKDI turut mendukung tujuan pemerintah untuk menurunkan emisi karbon Indonesia. BKDI tidak hanya menyediakan infrastruktur pasar yang terorganisir, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kontribusi Indonesia dalam pengurangan emisi karbon."Dalam tahun-tahun mendatang, ICDX berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara bertanggung jawab dengan fokus pada penurunan emisi karbon," tegas Said.