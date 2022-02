Kurs Rupiah Makin Perkasa

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah hingga penutupan perdagangan sore ini perlahan mulai unjuk gigi. Mata uang Garuda ini tak mengikuti jejak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang jeblok.Mengutip Bloomberg, Senin, 14 Februari 2022, rupiah menguat ke posisi Rp14.326 per USD dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya yang berada di posisi Rp14.347 per USD.Jika dibandingkan dengan pembukaan perdagangan pagi ini, nilai tukar rupiah bergerak menguat hingga 21 poin atau setara 0,15 persen.Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.322-Rp14.352 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 0,44 persen.Sementara itu melansir data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan ke posisi Rp14.330 per USD. Rupiah menguat 10 poin atau setara 0,0697 persen. Sedangkan berdasarkan data kurs referensi Bank Indonesia, Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan ke posisi Rp14.338 per USD.Analis Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) Nikolas Prasetia sebelumnya memprediksikan kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada awal pekan menguat dibayangi ekspektasi kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat The Federal Reserve (The Fed)."Perdagangan rupiah terlihat cukup menarik, karena akhir pekan kemarin dari dolar AS terlihat menguat karena efek data inflasi yang semakin mendorong ekspektasi kenaikan suku bunga di Maret," kata dia, dilansir Antara.Inflasi AS pada Januari 2022 mencapai 7,5 persen (yoy), lebih tinggi dari konsensus 7,2 persen (yoy) sekaligus angka tertinggi sejak 1982. Data inflasi tersebut membuat pelaku pasar mulai berspekulasi The Fed akan mengambil kebijakan pengetatan yang lebih agresif untuk mengendalikan inflasi."Untuk ini perlu waspada karena dapat berpengaruh pada gerak rupiah di pekan ini," ujar Nikolas.