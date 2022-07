Era Post Pandemi Jadi Momentum Kebangkitan Agen Asuransi Jiwa

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Wadah MDRT jadi role model

(AHL)

Jakarta: Pertumbuhan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat pascapandemi memberikan harapan baru dan optimisme bagi seluruh pelaku industri asuransi jiwa untuk kembali bangkit berkarya secara maksimal.Regulator dan industri asuransi terus memperkuat fundamental industri, baik dari sisi tata kelola, penguatan sumber daya manusia, peningkatan profesionalisme agen, demi pendalaman literasi dan penetrasi asuransi jiwa di masyarakat, dan peningkatan partisipasinya bagi perekonomian."Maka kita semua saling bergandengan tangan, sehingga kita akan bisa kembali bangkit dan lebih kuat lagi sebagai satu bangsa yang berdaya saing global. Together We Rise, membawa Indonesia terbang lebih tinggi," papar Committee Chair of MDRT Day Indonesia 2022 Kennedy Sumarlie, saat kegiatan MDRT Day Indonesia 2022, Kamis, 28 Juli 2022.Agen asuransi profesional yang tergabung dalam wadah MDRT atau Million Dollar Round Table menggelar event tahunan MDRT Day Indonesia 2022 dengan tema Together We Rise.Mengutip data Badan Pusat Statistisk (BPS) , pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2022 yang tercatat tumbuh 5,01 persen secara tahunan menandakan perekonomian Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di dunia di tengah tekanan dan ketidakpastian global yang tinggi saat ini. Begitu pula dengan catatan inflasi Indonesia yang juga merupakan salah satu yang terendah saat ini di dunia, dengan nilai tukar rupiah yang paling stabil.Dengan semangat dan optimisme untuk bangkit bersama, MDRT Day Indonesia 2022 akan mendorong pelaku industri asuransi jiwa, dalam hal ini para agen profesional untuk berjalan seiring membaiknya perekonomian, dengan kembali berkarya secara maksimal.Seperti diketahui, dalam dua tahun terakhir kinerja premi sempat melambat karena pandemi covid-19 membuat pergerakan kanal distribusi keagenan juga ikut tersendat, namun kini kembali pulih. Adopsi digital dan inovasi dan kreativitas agen diyakini mendukung akselerasi para agen asuransi di tahun ini untuk kembali terbang lebih tinggi. Mengingat agen menjadi ujung tombak penetrasi industri asuransi di masyarakat."Untuk itu, MDRT Day Indonesia 2022 menghadirkan para pembicara dengan keunggulan-keunggulan yang sangat bermanfaat bagi para agen asuransi jiwa, hingga masyarakat umum. Para agen asuransi dapat mengambil banyak manfaat dan ide-ide terbaik yang dapat diaplikasikan dan bisa menjadi booster produktivitas sepanjang 2022. MDRT tidak hanya mengenai produksi pribadi (personal selling), tapi MDRT mengajarkan mengenai Leadership sebagai bagian dari karier. Oleh karena itu seminar ini juga terbuka untuk diikuti semua lapisan masyarakat," jelas Kennedy.Country Chair MDRT Indonesia Dedy Setio menjelaskan, perhelatan MDRT Day Indonesia setiap tahun yang konsisten menghadirkan pada pembicara kompeten, merupakan upaya untuk menjadikan wadah MDRT sebagai role model bagi seluruh agen asuransi jiwa untuk semakin profesional.Sebagaimana diharapkan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesisa, MDRT harus menjadi yang terdepan dalam menjaga kompetensi dan profesionalisme agen dengan menciptakan rekrutmen terbaik yang berpegang teguh pada kode etik keagenan, sehingga tidak terjadi praktik penjualan yang keliru atau mis-selling dan over promise di masa datang.Dedy mengakui rekrutmen agen dan kompetensi agen menjadi perhatian utama dari Komite MDRT Indonesia. Namun, setiap tahun jumlah anggota MDRT di Indonesia terus bertumbuh seiring dengan makin meningkatnya kesadaran para agen asuransi untuk terus meningkatkan kompetensinya sebagai advisor keuangan.Saat ini jumlah anggota MDRT Indonesia mencapai 2.643 anggota (data Mei 2022). Secara kualitas, tahapan pertumbuhan anggota MDRT terus naik. Kendati intensitas tidak tinggi, tetapi tetap di jalur mendukung industri asuransi jiwa. "Jadi untuk 2023 kami optimistis jumlah anggota MDRT Indonesia dapat mencapai 3.000 member," tuturnya.Dengan meningkatnya jumlah agen MDRT di Indonesia, maka akan semakin banyak agen-agen asuransi bertaraf internasional, sehingga akan meningkatkan kualitas agen asuransi di Indonesia. Dengan meningkatnya kualitas agen asuransi, maka nasabah pun akan mendapatkan pelayanan yang sangat profesional sesuai code of ethics MDRT.Adapun untuk menjadi anggota MDRT, seorang agen asuransi perlu mengantongi target premi tahun pertama sebesar Rp523.933.800. Sementara itu, untuk masuk ke dalam kualifikasi yang lebih tinggi yakni Court of The Table (COT) dan Top of The Table (TOT), seorang agen harus mengumpulkan premi masing-masing sebesar Rp.1.571.801.400 (3xMDRT) dan Rp3.143.602.800 (6x MDRT) per tahun.